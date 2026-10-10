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武嶺塞爆元凶竟是白色賓士！馬路當停車場 害200台車卡住

▲國慶連假第二天，合歡山武嶺今（10）日清晨發生違停事件，一輛白色賓士停在台14甲線上，堵住上山唯一通道，造成約200輛車受困。（圖／翻攝自Threads@oceanstar0730）

警方沒有開罰原因曝光！太管處示警：抓到罰1200元

國慶連假上合歡山賞日出，竟有駕駛把車停在台14甲線道路中央，堵住武嶺上山唯一通道，害後方約200輛車受困，車主被聯繫後，還以警方在上方管制為由解釋，引爆網友怒火。雖然引發大量民怨，但警方表示，由於員警到場時車輛已移走，加上違規停車不在現行可依民眾照片逕行舉發的範圍內，因此無法據此開罰。國慶連假第二天，不少民眾凌晨就前往合歡山準備欣賞日出，周邊道路車流已經夠壅塞，上午6時許還出現違停亂象。一名網友在Threads發文指出，「一台二手C300玻璃剛換，擋住了兩百台車，擋住往上唯一通道」，只見白色賓士停在上山道路中央，駕駛卻不在現場，造成雙向通行受阻，後方車潮也跟著回堵，至少200台車受影響。原PO發現車內留有聯絡電話，便加了車主LINE要求移車。不料，車主回覆「警察在上面擋，也沒辦法上來」，讓原PO氣得反問「沒有看過像你這麼白目的人」、「你的車擋住後面全部的車，你都不會不好意思嗎」，車主之後才表示已準備下山，貼文曝光後，引來網友紛紛抨擊：「太離譜！」根據《ETtoday新聞雲》報導，警方表示，雖然接獲民眾檢舉，但員警抵達現場時，車主已經將車輛移走。此外，違規停車目前已不屬於《道路交通管理處罰條例》第7-1條可逕行舉發的項目，因此無法僅憑民眾提供的照片開罰。不過太管處仍提醒，民眾前往合歡山應遵守交通規則，並配合現場管制，不能為了個人方便影響其他用路人。執法單位將依相關法令處理違規行為，符合連續舉發要件者也會依法舉發，以維護山區道路安全及旅遊品質。依《道路交通管理處罰條例》規定，汽車在法定禁止臨時停車處所臨時停車，可處300元以上、600元以下罰鍰；若在禁止停車處所停車，則可處600元以上、1200元以下罰鍰。