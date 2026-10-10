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西部北向9點前要出發 11大重點壅塞路段

▲高公局預判國慶連假最後一天重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、國5北向宜蘭-坪林等。（圖／高公局提供）

國慶日連續假期今（10）日為第2天，國道今日至17時共發生33件事故，相關事件均已排除。而明日為國慶日連續假期的收假日，高公局預判重點壅塞路段包括國1北向西螺-埔鹽系統、國5北向宜蘭-坪林等11大路段。高公局表示，國道今日至17時共發生33件事故，如國6西向1.7公里處下午15時53分發生3輛小客車1輛小貨車追撞事故，造成後方車流回堵3公里。另外，16時49分於國1南向92.8公里處發生1輛小客車火燒車事故，佔用路肩及外線車道，造成後方車流回堵5公里。高公局提到，相關事件均已排除，仍導致車輛回堵影響整體車流。截至17時，國道交通量為66.8百萬車公里，預估今日交通量為107百萬車公里，仍在預期範圍。明（11）日為國慶日連續假期收假日，預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。高公局預判明日重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。西部國道北向用路人，高公局建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發。明日國道相關疏導措施包括12至21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13至18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿過度倚賴輔助駕駛系統，另雨天行車務必保持足夠行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全。