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▲太陽（右1）在BIGBANG大巨蛋演唱會上，狂讚在台北吃到最好吃的鳳梨酥，原來是昆凌（左3）請阿KEN帶去的。（圖／IG@kenlin125）

韓國天團BIGBANG今（10）日晚間在台北大巨蛋舉辦出道20週年演唱會第2場，GD（G-DRAGON）、太陽、大聲再度與4萬多名粉絲狂歡，沒想到昨天才大讚台灣鳳梨酥好吃的太陽，今天竟然又在台上提起這款伴手禮，還親自揭曉是天王周杰倫送給他的，開心喊話：「周杰倫給我的，謝謝大哥！」更形容鳳梨酥吃起來又甜又溫暖，就像台灣粉絲一樣，讓全場笑聲不斷。BIGBANG今晚延續首場氣勢，3人穿著白色西裝，從巨型螢幕後方的升降台帥氣登場，伴隨舞台煙火震撼開場，第一首就帶來〈FANTASTIC BABY〉，瞬間引爆4萬多人的尖叫聲。GD一聲「Say what？」全場立刻默契十足接唱「WOW FANTASTIC BABY」，大聲也興奮大喊「Let's go Taipei！」接著連唱〈HANDS UP〉、〈TONIGHT〉，3人一路走向延伸舞台，GD更重現經典摔吉他橋段，這次還故意先揮了兩下才把吉他摔出去，讓台下歌迷尖叫聲幾乎沒停過。唱完開場3首歌，GD開心用中文向全場打招呼：「好久不見啊，台北，我們回來了！睡得好嗎？」接著興奮宣布：「等了這麼久，BIGBANG終於回來了！」大聲也喊出「我愛你，台北」，太陽則再度秀出台語「挖洗太陽」，逗得全場笑翻。隨後3人接連帶來〈BLUE〉、〈LOSER〉、〈IF YOU〉、〈BAD BOY〉及〈BAE BAE〉，其中〈LOSER〉演唱期間，大聲走下舞台與歌迷擊掌；GD更在主舞台與大聲開心轉圈跳舞，最後由太陽獨自深情唱完歌曲；〈BAE BAE〉更重現與女舞者貼身熱舞的經典橋段。到了第二段談話時間，GD拿著麥克風輪流測試左、中、右3區觀眾的尖叫音量，GD就喊：「我們是BIGBANG！」3人還做出聚在一起、彈開大爆炸的舞蹈，太陽質問台下：「你們有跳嗎？我不相信，再來一次！」讓GD覺得超尷尬變扭、忍不住笑出來並重喊一次。大聲好奇詢問，昨天與今天的演出究竟有什麼不同，太陽竟然搞笑回答：「昨天棒，今天SOSO棒！」又補充今天只是「Just good棒」，昨天才是「Great棒」，3人一搭一唱笑翻全場。大聲也問現場有多少人昨天已經看過演唱會，又有多少人是第一次來看BIGBANG，沒想到台下瞬間舉起一大片手，讓太陽驚喜直呼：「哇，謝謝！」最有趣的是，太陽昨天才在首場演唱會分享自己吃了牛肉麵，還大讚鳳梨酥是「吃過最好吃的」，今天竟然又主動提起台灣美食，透露昨晚演出結束後不只吃了牛肉麵，也吃了鳳梨酥，這次還直接點名送禮的人：「鳳梨酥是周杰倫給我的！」並用中文喊：「謝謝大哥！」太陽更嘴甜形容，鳳梨酥吃起來很溫暖、很甜，「就跟你們一樣」，讓台下4萬多名粉絲聽得心花怒放，他也表示，台北是BIGBANG這次亞洲巡演的第一站，讓他格外興奮，隨後3人帶來經典歌曲〈一天一天〉、〈謊言〉，全場歌迷跟著大聲合唱，應援聲響徹台北大巨蛋。事實上，昨天阿KEN有在IG曬出與周杰倫、昆凌及BIGBANG在後台的合照，透露鳳梨酥是昆凌特別交代他帶去送給3人的伴手禮，如今太陽連續兩天在大巨蛋公開稱讚，還親自向周杰倫道謝，讓這盒鳳梨酥意外成為演唱會的熱門話題。