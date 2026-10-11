《英雄聯盟》韓國傳奇選手 Faker（李相赫）真的太神！韓國郵政事業本部宣布，將於10月23日正式發行「Faker 紀念郵票」，回顧他出道以來的重要榮耀時刻，並同步推出郵票冊等紀念商品。韓國郵政也於首爾中央郵局郵票博物館設置 Faker 專屬展區，讓粉絲有機會近距離欣賞相關收藏品。
Faker 版紀念郵票 10/23正式發行
韓國郵政表示，此次將發行14萬張紀念郵票全張，郵票圖案收錄 Faker 職業生涯的重要時刻，包括他在頒獎典禮上慶祝得獎的身影，記錄這名電競傳奇一路走來的成就，紀念郵票預計自10月23日起，於指定郵局及韓國郵政線上商店販售，並推出郵票冊等周邊商品，提供粉絲及收藏家入手。
在韓國，紀念郵票過去多以重要歷史人物及國家重大事件為主題，原則上不會印製在世人物，據韓國郵政相關規定，只有對國家作出重大貢獻的人物，才有機會獲得特殊待遇，過去曾獲此殊榮的對象，包括奧運金牌得主，以及在全球具有高度知名度的韓國團體防彈少年團（BTS）等。
6度奪下世界冠軍 Faker成電競傳奇
Faker 自2013年出道以來，長年效力於 T1 戰隊，至今已6度奪下《英雄聯盟》世界大賽冠軍，並拿下多次韓國《英雄聯盟》冠軍聯賽（LCK）及季中邀請賽（MSI）冠軍。
2024年，他成為首位入選《英雄聯盟》名人堂的選手；2026年1月更成為首位獲頒韓國體育勳章最高等級「青龍章」的電競選手，足見其在電競領域的代表性地位。
首爾郵票博物館設專區 展出制服與收藏品
配合紀念郵票發行，韓國郵政也在首爾中央郵局內的郵票博物館開設 Faker 專屬企劃展區，展出紀念郵票、選手制服及其他相關收藏品，並播放他職業生涯的精彩影片，另設有遊戲體驗空間。
官方也舉行紀念郵票贈呈儀式，將郵票交給 Faker。這次將電競選手納入紀念郵票題材，不僅回顧他的職業成就，也展現電競文化在韓國逐漸受到重視。
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韓國郵政表示，此次將發行14萬張紀念郵票全張，郵票圖案收錄 Faker 職業生涯的重要時刻，包括他在頒獎典禮上慶祝得獎的身影，記錄這名電競傳奇一路走來的成就，紀念郵票預計自10月23日起，於指定郵局及韓國郵政線上商店販售，並推出郵票冊等周邊商品，提供粉絲及收藏家入手。
在韓國，紀念郵票過去多以重要歷史人物及國家重大事件為主題，原則上不會印製在世人物，據韓國郵政相關規定，只有對國家作出重大貢獻的人物，才有機會獲得特殊待遇，過去曾獲此殊榮的對象，包括奧運金牌得主，以及在全球具有高度知名度的韓國團體防彈少年團（BTS）等。
Faker 自2013年出道以來，長年效力於 T1 戰隊，至今已6度奪下《英雄聯盟》世界大賽冠軍，並拿下多次韓國《英雄聯盟》冠軍聯賽（LCK）及季中邀請賽（MSI）冠軍。
2024年，他成為首位入選《英雄聯盟》名人堂的選手；2026年1月更成為首位獲頒韓國體育勳章最高等級「青龍章」的電競選手，足見其在電競領域的代表性地位。
配合紀念郵票發行，韓國郵政也在首爾中央郵局內的郵票博物館開設 Faker 專屬企劃展區，展出紀念郵票、選手制服及其他相關收藏品，並播放他職業生涯的精彩影片，另設有遊戲體驗空間。
官方也舉行紀念郵票贈呈儀式，將郵票交給 Faker。這次將電競選手納入紀念郵票題材，不僅回顧他的職業成就，也展現電競文化在韓國逐漸受到重視。