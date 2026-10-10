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▲粉絲詢問小虎隊合體開唱的時間點，吳奇隆以「現在」2字回覆。（圖／翻攝自微博）

元祖偶像男團「小虎隊」由吳奇隆（霹靂虎）、蘇有朋（乖乖虎）和陳志朋（小帥虎）組成，3人在90年代初期紅到發紫，後來成員陸續入伍服兵役及各自發展而宣告解散，距離上一次全員合體已經是10年前在吳奇隆的婚禮上，近日有粉絲詢問小虎隊合體開唱的時間點，吳奇隆以「現在」2字回覆，引發外界高度關注。一名網友昨（9）日在吳奇隆的抖音動態下留言，指出自己小時候沒條件也沒機會追星，詢問「啥時候小虎隊聚一起開個演唱會？」沒想到，吳奇隆看到後回覆「現在...」，該網友見到偶像回應，興奮地不停喊「演唱會演唱會演唱會」，吳奇隆也再度回說：「會會會！」幾乎已經百分之百確定小虎隊的回歸計畫。小虎隊上一次公開在舞台上合體演出是在2010年的中國央視春晚， 當時吳奇隆、蘇有朋和陳志朋帶來包含〈愛〉、〈蝴蝶飛呀〉、〈青蘋果樂園〉等經典歌曲的串燒，這也是3人至今為止最後一次的正式舞台表演。而吳奇隆、蘇有朋和陳志朋3人最近一次在公開場合同框則是2016年吳奇隆與劉詩詩在峇里島舉辦婚禮時，由蘇有朋與陳志朋擔任伴郎，雖然並非正式演出場合，但3人合體也為吳奇隆的婚禮增添大亮點，引起無數歌迷的回憶殺。對於粉絲聲聲呼喚小虎隊合體，小虎隊的前經紀人苗秀麗過去受訪時也透露，吳奇隆、蘇有朋和陳志朋3方均有合體意願，目前正持續溝通並協調檔期中。