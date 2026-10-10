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▲禾羽的好友林襄（右二）也一同現身觀賞，身邊還坐著馬傑森（右一），雖戴上鴨舌帽、口罩，但仍讓人一眼認出。（圖／記者王意馨攝影）

▲周杰倫愛徒派偉俊今晚開唱，身為老闆的他不忘送上花籃祝福。（圖／記者王意馨攝影）

歌手派偉俊今晚（10日）在台北流行音樂中心舉辦《BAD IDEA》2026演唱會，日前他大方認愛啦啦隊女神禾羽，女友也被直擊低調坐在VIP席，身旁還有林襄、馬傑森。此外，老闆周杰倫也送上花籃祝福，寫下：「Go smash it.（大顯身手）」派偉俊時隔2年舉辦個人演唱會，吸引滿場歌迷到場朝聖，在圈內有著好人緣的他，今晚包括婁峻碩、焦凡凡夫妻、Andy等藝人到場力挺，女友禾羽也被直擊現身VIP席低調支持，看著台上的派偉俊賣力演出，不時露出甜笑，眼神充滿愛意。值得一提的是，禾羽的好友林襄也一同現身觀賞，身邊還坐著馬傑森，雖戴上鴨舌帽、口罩，但仍讓人一眼認出，大方合體觀賞演唱會，可說是越愛越大方。而周杰倫昨晚才現身大巨蛋觀賞BIGBANG演唱會，愛徒今晚也開唱，身為老闆的他不忘送上花籃祝福，寫下：「Go smash it.（大顯身手）」另外彭佳慧、高爾宣等人也都送花祝他演唱會成功。演唱會一開場，派偉俊在濃密煙霧與雷射燈光打造的震撼視覺下，登上近兩層樓高的舞台，以氣勢凌人的〈煙硝〉為演唱會揭開序幕，他一口氣接連演唱〈BAD IDEA〉與〈蟲生〉等多首爆發力十足的創作。首次登上北流開唱的派偉俊難掩興奮之情，感性告白：「每一首歌都是我的愛，所以送給你們〈Don't Waste My Love〉。」