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▲2026左營萬年季大合照。（圖／高市府民政局提供）

▲禾一文化傳承舞團-官將街舞合壹。（圖／高市府民政局提供）

▲2026左營萬年季熱鬧市集。（圖／高市府民政局提供）

2026高雄左營萬年季於即日起至10月11日在蓮池潭周邊熱鬧展開。延續左營深厚的信仰文化與民俗傳統，火獅串聯傳統儀式、藝陣表演與當代藝術，推出「家將大戲－精彩萬年」、「即將成真火舞團－神火萬年」及「迓火獅踩街嘉年華」三大主軸活動，從舞台演出、火舞藝術到街區踩街，帶領民眾從不同角度認識左營獨具特色的宗教文化。「家將大戲－精彩萬年」10月9日晚間7時登場，由禾一文化傳承、竣越藝術劇團、高雄鼓道場、肆舞藝、森森不息及HPS舞劇坊共同演出，以火獅與官將首文化為創作發想，結合鼓藝、舞蹈、特技及劇場形式，透過藝術團隊重新詮釋傳統民俗。演出呈現神將護佑、信仰傳承等文化意涵，也將廟埕民俗元素搬上舞台，傳統文化以更貼近民眾的表演形式呈現。市長陳其邁、廟宇主委、民意代表及各區公所區長、戶所主任到場與現場民眾共同為萬年季精彩節目揭開序幕。市長陳其邁表示，左營萬年季重頭戲「迓火獅踩街」是傳承地方信仰的重要活動，象徵驅邪避凶、祈求平安，透過熱鬧的民俗儀式凝聚地方情感，祈願左營持續繁榮，感謝所有民意代表、地方仕紳及市民朋友共同努力，幸福高雄愈來愈好。萬年季活動，10月10日有揚名國際的即將成真火舞團及左營在地聖門舞劇團的精彩演出；10月11日匯聚在地優質表演團隊輪番獻藝，以及重頭戲迓火獅踩街嘉年華與火獅燒化。火獅燒化象徵將眾人的願望、祝福傳達天聽，祈求國泰民安、闔家平安。萬年季活動期間，蓮潭路及孔子廟周邊規劃特色市集，集結在地美食、特色小吃及文創手作，讓民眾在參與萬年季活動之餘，也能漫步市集、品嚐左營在地風味。高雄市政府鼓勵民眾多利用大眾運輸，節省交通時間。更多詳情請至高雄左營萬年季官方臉書查詢。