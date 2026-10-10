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▲沈伯洋遞上公開邀請書。（圖／林楚茵臉書）

民進黨台北市長參選人沈伯洋、台北市長蔣萬安今（10）晚出席萬華廣照宮平安福宴，兩人狹路相逢，握手攀談，沈特別遞出辯論公開邀請，主張辦理至少四場辯論；蔣萬安則稱，TVBS星期一會找雙方陣營協調，他們一定會派人去。沈伯洋、蔣萬安晚間出席萬華廣照宮平安福宴，現場大批支持者守候，沈伯洋率先到後，支持者不斷高喊「凍蒜」、要求簽名，把現場擠得水洩不通，沈在參拜後，蔣萬安也隨之到場。沈伯洋遇到蔣萬安時，當場遞上電視辯論邀請書，要求蔣萬安能同意參加不只一場，由不同媒體舉辦之台北市長電視政見辯論會，而目前已有四家媒體提出辯論會邀請，皆同意應邀出席，希望透過辯論就市政議題充分對話，並進行雙方交叉詰問；蔣萬安當場收下，現場民眾也高喊「要辯論」，兩人握手攀談許久。蔣萬安事後說明，TVBS星期一會找雙方陣營協調，他們一定會派人去，也請對方一定要派人討論辯論相關細節，讓第一場辯論盡快完成。沈伯洋致詞時指出，若要為未來執政四年做註解，蔣萬安選擇「開創未來」，他則是「你說我做」，他理解民眾期待新的治理方式，期望聲音被聽見，他也是市民但有幸可以為民服務，會多多了解民眾的反映與需求並加以解決。沈伯洋也在台上喊話台下的蔣萬安，一場辯論無法充分討論市政，目前有四家媒體邀約，因此至少要四場辯論會，也希望在市民面前辯論，讓市民了解不同政見進而做選擇；話音一落，現場頓時響起一片歡呼，台下氣氛沸騰。