我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國天團BIGBANG今（10）日晚間在台北大巨蛋舉辦出道20週年演唱會第二場，GD（G-DRAGON）、太陽、大聲在後半場換上全黑皮衣，準備帶來招牌神曲〈BANG BANG BANG〉，沒想到太陽竟然在歌曲正式開始前搶拍，搶拍唱出第一句歌詞「난 깨어나 까만 밤과 함께」，讓全場瞬間尷尬安靜了一秒，直到音樂節奏跟上，他才順利接著唱下去，難得在4萬多名粉絲面前凸槌，成為今晚最爆笑的插曲。當晚唱到〈BANG BANG BANG〉時，全場燈光突然熄滅，4萬多名粉絲立刻默契十足喊出歌曲開頭經典的「喔～喔～喔」，接著舞台閃爍招牌紅色燈光，巨型螢幕依序出現大聲、太陽、GD及BIGBANG的名字，重現過去演唱會熟悉的開場方式。隨後舞者分成兩排、高舉旗幟登場，3位成員也從升降舞台帥氣現身，氣氛正要衝上最高點，太陽卻突然搶先開口唱出「난 깨어나 까만 밤과 함께」（我隨著漆黑的夜晚甦醒），比原本的節奏快了一拍，現場瞬間出現短暫空白，直到正確的拍點到來，他才重新跟上節奏，把第一句歌詞完整唱出來，原本氣勢十足的登場，太陽意外被自己打亂節奏，畫面相當逗趣。不過這段小失誤完全沒影響3人的演出，緊接著帶來〈STUPID LIAR〉時，GD、太陽、大聲走到舞台左側，竟然玩心大發地圍成一圈，互相追著前面成員的屁股跑，一邊唱歌一邊打鬧，隨後再走回延伸舞台。唱到〈SOBER〉時，3人又移動到舞台右側，GD突然開始捉弄大聲，不斷拉扯他的衣服，最後還是太陽出面把兩人分開；沒想到他才剛當完和事佬，下一秒又獨自轉圈，直接躺在舞台地板上深情演唱，最後3人才重新搭著肩膀一起跳舞。到了談話時間，大聲突然毫無預警地「La La La」亂唱一通，接著才笑「我們好像很多首歌都有La La La。」他也感性提起，能跟自己最愛的BIGBANG一起來台灣非常開心，距離團體上一次舉辦演唱會，已經過了8年8個月；GD則回想去年自己才以個人身分站上台北大巨蛋，如今終於帶著BIGBANG一起回來。3人還玩起歌詞，把原本英文的「BIG」改唱成中文的「大」，GD好奇詢問意思，大聲立刻指向自己，笑說就是他的名字，讓全場笑聲不斷。GD隨後更開啟中文亂聊模式，接連問粉絲：「好玩嗎？開心嗎？你們開心嗎？真的嗎？」聽見台下熱烈回應，他也開心喊出：「我也！」大聲都忍不住追問他到底想表達什麼，沒想到GD完全不解釋，反而冷不防冒出一句：「你們吃飯了嗎？我也，謝謝！」前後毫無關聯的中文讓現場笑成一片。最後太陽向台北粉絲道謝，預告接下來要一起舉辦一場瘋狂派對，4萬多人也在音樂響起前，接著3人就帶來〈WE LIKE 2 PARTY〉、〈BiiiG〉等經典舊歌與新曲。