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▲周杰倫演出前也在IG限動上分享派偉俊的彩排照，喊話：「今晚演唱會加油啊」、「晚上炸開。」（圖／周杰倫IG@jaychou）

周杰倫愛徒、歌手派偉俊今晚在台北流行音樂中心舉辦《BAD IDEA》2026演唱會，演唱會強碰南韓天團BIGBANG，但仍有許多粉絲現身朝聖。而周杰倫下午也在IG限動上祝福，PO出派偉俊演出彩排照寫道：「今晚炸開」、「今晚演唱會加油啊！」同時也送上花籃預祝他「Go smash it.（大顯身手）」派偉俊隔2年舉辦個人演唱會，首度登上北流的他，難掩興奮心情表示：「很開心比上次看到的人更多。」派偉俊今晚帶來多首夯歌，開場以氣勢凌人的〈煙硝〉為演唱會揭開序幕。並一口氣接連演唱〈BAD IDEA〉、〈蟲生〉等歌曲炒熱現場氣氛。演唱會上除了準備精彩內容，現場還播出一段驚喜VCR，是特別邀請藝人派翠克到錄音室合作的秘密過程。影片中派偉俊笑稱：「因為我們都叫Patrick，所以我想把你放到這首歌裡面。」邀請派翠克為歌曲注入即興聲音元素，隨後帶來全新升級版的〈From The Start〉，「雙Patrick」的跨界聯動引來全場歡呼。在圈內有著好人緣的派偉俊，今晚也有許多好友現身觀賞，包括婁峻碩與焦凡凡、Andy、女友禾羽、林襄與馬傑森、啦啦隊員芷霖等，而老闆周杰倫也送上花籃寫下「Go smash it.（大顯身手）」，演出前也在IG限動上分享派偉俊的彩排照，表示：「今晚演唱會加油啊」、「晚上炸開。」事實上，昨晚周杰倫才現身大巨蛋觀賞BIGBANG演唱會，結束後還曬出與 GD、太陽、大聲的後台合照，開心表示：「Nice to see you guys! Congratulations!（很高興見到你們！恭喜）」恭喜他們演出順利，多位天王級人物的同框畫面也立刻引起網友熱議。