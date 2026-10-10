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中華職棒37年季後挑戰賽G2今（10）日在台南亞太主球場進行，中信兄弟在首局無人出局滿壘大好機會未能得分，之後遭統一7-ELEVEn獅投手群一路壓制，終場以0比1惜敗，系列賽被追成2勝1敗。賽後兄弟總教練平野惠一坦言，首局攻勢沒有換回分數相當傷，也說明自己比賽中上場抗議的原因，是希望在氣勢較不利的情況下，替投手縮短守備時間與失分風險。兄弟今天面對統一先發投手喬登（Jordan Balazovic），首局就攻佔無人出局滿壘，但後續未能把握機會，最終整場比賽都沒再攻下分數。平野賽後指出，兩隊投手內容都非常出色，整場比賽是精彩的投手戰，但兄弟第一局留下滿壘殘壘，是勝敗關鍵之一。平野表示，「跟昨天講的一樣，第一局有創造無人出局滿壘，但沒拿下分數非常傷。」他也提到，統一後段接替登板的中繼投手表現很好，讓兄弟打線始終無法突破。統一此役靠喬登、獅帝芬（Jackson Stephens）與鍾允華聯手封鎖兄弟打線，5局下邱智呈敲出高飛犧牲打送回全場唯一分數，最終以1比0守住勝利，將系列賽延長至明（11）日G3。比賽中平野曾上場向裁判抗議，賽後他也解釋當下想法。平野表示，自己當時的判斷是該球應該出局，因此選擇上場爭取。他進一步說明，因為兄弟首局無人出局滿壘沒有得分，氣勢已經受到影響，隨後下半局守備時，他希望盡量縮短守備時間，減少對先發投手菲力士（Felix Doubront）的傷害。平野表示，先發投手第一局通常比較容易出現不穩定狀況，在球隊氣勢不好的情況下，總教練能做的，就是透過抗議幫忙投手，也希望避免局勢被擴大。兄弟先發投手菲力士此役投出不差內容，但比賽中出現腳部不適狀況。平野賽後證實，菲力士今天腳確實有不舒服，不過他仍努力完成教練團設定的投球局數。平野說，菲力士雖然身體狀況不是百分之百，但仍盡力把既定局數投完。至於這是否會影響後續系列賽調度，平野表示，未來會再與投手教練討論。兄弟原本在系列賽握有聽牌優勢，但G2遭統一完封後，戰線被延長。接下來兄弟仍有1勝優勢，但若菲力士後續狀況需要觀察，投手調度將成為G3甚至後續比賽的重要變數。除了投手戰，平野也特別提到雙方守備表現。他表示，統一游擊手陳聖平今天多次演出美技守備，對比賽影響很大，「昨天是阿坤，今天是聖平，兩邊都有很精彩的守備表現。」