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中華職棒37年季後挑戰賽戰況逐漸白熱化，統一7-ELEVEn獅隊今（10）日在台南主場靠著投手群優異發揮，以1：0險勝中信兄弟，成功將系列賽逼入一戰定生死的第3戰。明日關鍵G3兩隊先發投手正式出爐，統一獅派出年輕本土左投林詔恩掛帥，迎戰中信兄弟本季的新科勝投王洋投羅戈（Nivaldo Rodríguez），交織出一場土洋對決的生死戰。統一獅隊20歲年輕左投林詔恩本季表現成熟，例行賽出賽16場其中有13場先發，主投75.0局繳出6勝4敗、防禦率3.00的成績，WHIP僅1.28。他不僅在8月對龍隊燃燒97球主投6.1局無失分刷新個人紀錄，也在9月底完成生涯200局里程碑，成為獅隊輪值不可或缺的土投。不過，林詔恩本季面對中信兄弟打線相對苦手，例行賽對戰4場吞下0勝2敗、對戰防禦率4.58。明日季後賽關鍵G3再次碰頭，林詔恩能否頂住高壓壓力、打破本季對戰「不勝」魔咒，將是獅隊能否成功逆轉戰局的絕對關鍵。面對獅隊將戰線延長，取得2勝1敗領先的中信兄弟則推派王牌洋投羅戈先發登板。羅戈本季堪稱中職最具宰制力的先發投手，例行賽25場全數先發，主投154.1局狂飆148次三振，繳出12勝4敗、防禦率2.10、WHIP 1.08的亮眼數據，不僅高票拿下8月投手MVP，更一舉抱回2026年中職年度勝投王。在對戰數據上，羅戈本季面對統一獅隊先發5場，主投繳出3勝2敗、對戰防禦率3.54的成績。作為兄弟陣中最穩定的王牌，羅戈將全力率領黃衫軍鎖定最後一張總冠軍賽門票。