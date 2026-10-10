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▲統一獅游擊手陳聖平（圖）上演精彩守備，潘傑楷、林泓弦多次處理強勁滾地球，替喬登守下關鍵出局數。（圖／統一獅提供）

▲統一獅打線連兩戰都只攻下1分，明天G3得點圈把握度將是把系列賽扳平的關鍵。（圖／統一獅提供）

統一7-ELEVEn獅在季後挑戰賽G2以1比0擊敗中信兄弟，把系列賽追成1勝2敗，也把球季生命延長到明天。獅隊在背水一戰中守住了勝利，但今天贏得熱血，卻也贏得驚險。全場唯一分數來自5局下邱智呈的高飛犧牲打，這支犧牲飛球很關鍵，卻也點出統一目前最大的問題，連兩場比賽都只攻下1分，代表攻擊端仍被兄弟投手群壓制，如果想連續逆轉系列賽，不能每一場都期待1分就足夠。這場比賽第一個轉折，喬登（Jordan Balazovic）首局守住無人出局滿壘危機。兄弟開局就有機會把比賽打開，但喬登沒有失分，讓統一沒有在一開始就陷入被動。喬登賽後也承認，自己開局並不順，前段有點「想做太多」，後來才逐漸調整回來。這樣的說法很準確，因為他前面確實投得辛苦，用球數也偏高，但他沒有讓傷害擴大，這就是季後賽先發投手最重要的工作。更關鍵的是，喬登不是自己一個人撐完這6局。統一內野今天給了他足夠支援，三壘手潘傑楷、二壘手林泓弦及游擊手陳聖平多次處理強勁滾地球，並策動雙殺守備，把兄弟可能的攻勢變成出局數。喬登最後投完6局無失分，被敲5支安打，用球數突破百球，但到第6局仍能催出153公里以上速球，他不只是壓住比分，也幫牛棚少吃至少一局壓力。在季後挑戰賽這種幾乎天天高張力的賽程裡，先發投手能不能把局數拉長，會直接影響隔天調度。喬登把比賽撐到第6局，讓統一不必太早把牛棚全部推上火線。獅帝芬第7、第8局的內容也很關鍵。他今天進攻好球帶明確，球路進壘的侵略性比例行賽更好，沒有讓兄弟輕易累積壘上壓力。最後鍾允華關門成功，統一不只守住1分領先，也讓其他牛棚投手保留體力，這對明天G3會是實質利多。統一今天能贏，靠的是好幾個條件同時成立：喬登首局滿壘沒掉分、內野好幾顆關鍵球都守了下來、牛棚後段沒有出狀況，兄弟自己又錯過開局那個大局。這些條件少一個，結果可能就不一樣了。統一真正該頭痛的，是打線連兩場只擠出1分。邱智呈那支高飛犧牲打當然有價值，但如果全場唯一的分數只能靠犧牲飛球換來，那就代表攻勢串聯還是不夠。明天想扳平，得把得點圈機會變成安打、變成大局，不能再僅僅替投手打下1分。G3很可能會進入更直接的消耗戰。統一今天靠喬登拉長局數，替牛棚保留一些彈性，但明天已經沒有太多保留空間。照目前情勢，牛棚能上的大概都會準備好，只要比賽進入中後段拉鋸，調度會比G2更早、更細膩，也更困難。對統一來說，有好也有壞；好的是，今天獅帝芬、鍾允華一起把局數吃完，讓幾名後援沒有被迫提前上場；壞的是，如果打線還是只擠出1分，那任何一個保送、失誤或長打，都可能讓投手整晚的努力白費。統一G2用一場1比0證明自己還能抗衡，但G3要證明的是另一件事：他們不只是能靠投手戰續命，也能用攻擊端把系列賽真正拉回均勢。