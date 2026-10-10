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美國國際貿易委員會（USITC）9日公告，對「特定垂直電力傳輸系統、其組件以及含有該系統之計算系統」啟動337調查。有20餘家企業被列為調查對象，包括台達電、廣達、鴻海等企業。美國國際貿易委員會公告表示，這起調查源於美國電源技術業者Vicor Corporation於9月9日提出的申訴，主張多家企業的產品涉嫌侵犯其核心專利，要求USITC發布有限排除令和禁止令，以將涉案產品禁止進入美國市場。台灣廠商被列為調查對象的有台達電以及旗下Delta Electronics (Americas) Ltd、DET Logistics USA等；廣達電腦以及旗下雲達科技，雲達科技美國公司、廣達電腦美國公司等；鴻海精密以及旗下工業富聯、鴻佰科技等。除了台灣企業之外，德國半導體廠英飛凌（Infineon）、中國立訊精密（Luxshare）、美國電源管理晶片廠芯源系統（MPS）、加拿大天弘科技等企業亦在調查範圍內。美國國際貿易委員會指出，啟動此項調查並不代表已對本案做出任何裁決。USITC首席行政法官將把本案指派給一位行政法官審理，由其排定並舉行後續聽證程序。行政法官將針對是否違反第337條款做出初步裁決；再交由USITC進行審查。依照調查程序，USITC將在啟動337調查後的45天內確定最終裁定的目標日期，並於可行的最早時間作出裁定。337條款案件中發布的救濟命令自發布時即生效，除非在發布60天內美國貿易代表基於政策原因予以否決，否則命令就將成為最終決定。