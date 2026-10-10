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質疑知法犯法不唱國歌 詹江村：不認同不必來演戲

遭批轉角路霸！黃世杰競辦回應：會深切反省

全台各地都有雙十國慶相關慶祝活動，桃園市政府今（10）日也舉辦升旗活動，民進黨桃園市長參選人黃世杰也到場參加。不過離場時，被民眾發現座車違停在路口轉角處的紅線上，車輛起步時，也未注意後方車輛，差點釀成追撞意外。桃園市議員詹江村痛批，之前嗆桃園交通執法搶錢、說市府沒有人情味，「敢違規就要勇敢受罰」。對此，黃世杰表示，違停就是不對，會深切反省，未來更加注意。詹江村表示，原來違規仔才會大聲呼喊不要交通執法？卸任法務部次長職位後，立刻跟涉嫌貪污的前桃園市長鄭文燦聚餐，又動用農田水利署的公家資源辦餐敘、喊凍蒜、送高價雞蛋禮盒。「這種知法犯法的法律學霸，有司機還違停，那麼好像違停也不是什麼大事」。另外，詹江村也指控黃世杰出席升旗典禮，卻沒開口唱國歌，忍不住直言，「如果不認同中華民國，連中華民國國歌都不願意唱，大可以不必來演戲，不只你累，民眾看得也很無奈。」張善政競選辦公室發言人莊鎧毓則認為，身為曾任法務部次長的法律專業人士，更應以身作則，而非對交通法規採取雙重標準。出席升旗典禮卻對國歌「開不了口」，還化身「轉角路霸」，正如詹江村所質疑，所謂愛國情懷只是為了選舉「演起來」。面對藍營的指控，黃世杰表示，臨停違規就是不對，「我與競選團隊同仁都會深切反省」，未來會更加注意。