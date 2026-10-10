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中華職棒37年季後挑戰賽G2今（10）日於台南亞太主球場上演背水一戰，面臨淘汰危機的統一 7-ELEVEn獅隊，終場以1：0險勝聽牌的中信兄弟，將系列賽追成1勝2敗，成功把戰線延長至明日G3。為何統一獅能在生死關頭成功續命？ 賽後總教練林岳平在記者會上全程憋笑直言，先發投手喬登（Jordan Balazovic）頂住局局有攻勢的壓力凍結壘包，加上陳聖平多次展現關鍵守備美技，是球隊能夠守下這場寶貴勝利的最大關鍵。開賽首局兄弟便給予獅隊強烈威脅，張士綸、張仁瑋接連安打加上保送形成無人出局滿壘。然而喬登隨後穩住陣腳，靠著隊友守備與關鍵三振連抓3個出局數，奇蹟般完美化解滿壘危機。全場喬登主投6局被敲5支安打、送出5次三振，即便局局遭遇攻勢，依然硬是力保不失分。賽後總教練林岳平談到今天的勝敗關鍵時，臉上全程「憋笑」難掩興奮情緒。林岳平直言：「勝敗關鍵就在喬登沒掉分。他投了6局、中信兄弟局局有攻勢，但他都有辦法化解，把跑者凍結在三壘，這是他今天投球非常關鍵的地方。」先發6局被敲5安、飆出5K無失分的功臣喬登，談到首局無人出局滿壘的超大危機時表示，當時手感沒有很好，特別是指叉球找不到準心，「其實今天開賽手感沒有完全抓到，特別是指叉球要怎麼把他丟成好球。今天比較相信自己的直球，選擇相信隊友的守備，很開心今天最後有做到。」喬登說整隊的攻守表現幫他抓到了非常多出局數，「這是一場屬於團隊的勝利。我們會帶有好的氣勢享受比賽，希望能繼續贏下去，爭取更多繼續比賽的機會。」除此之外，餅總特別點名游擊手陳聖平的關鍵守備：「今天是聖平守下我們的勝利，幫我們守住很多原本可能是安打的球。昨天是我們的安打機會被對方守住，今天換我們守下勝利。希望我們的守備越來越好，明天繼續守下勝利。」在5局下，陳聖平率先擊出穿越安打並成功盜上二壘，隨後靠著邱智呈的高飛犧牲打跑回全場唯一的關鍵分，攻守兩端皆有重大貢獻。至於7局下將原定明天先發的洋投獅帝芬提前壓上牛棚，林岳平坦言是「逼不得已」的調度：「因為喬登沒辦法投到8局，中間必須有中繼投手，加上只有1分領先，所以只能把先發投手壓上去。」