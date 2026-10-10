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中華職棒中信兄弟今（10）日在季後挑戰賽G2以0：1不敵統一7-ELEVEn獅，讓戰局形成2勝1敗，明（11）日將回到洲際大本營進行G3。此役在1局下就出現大場面，兄弟總教練平野惠一不滿壘審判決，一度雙手一揮，要求場上選手全部退場，最後虛驚一場，比賽順利打完。平野賽後表示，當下所有動作都是有經過深思熟慮，目的就是不想讓氣勢流到對手身上。獅隊主帥林岳平則說，「OK啊！我希望他們全部下場，但裁判敢不敢當下判定我勝利、裁定勝負？」此役爭議判決發生在1局下，獅隊朱迦恩擊出二壘滾地球，二壘手岳東華美技攔下並快傳一壘，一壘手黃韋盛接到球後疑似重心不穩，手套中的球也掉出來，一壘審邱景彥宣判跑者安全上壘，兄弟教練團馬上向主審提出挑戰，但最終維持原判。當下兄弟主帥平野惠一雙手一揮，要求在場上的兄弟防守球員全部退場，並與裁判群激烈抗議，經過約5分鐘的爭吵，最後回到休息室，讓比賽恢復進行。平野在賽後記者會後重申，他仍認為那球是出局，「不管是（岳）東華、（黃）韋盛都拚盡全力守住這球，我能做的就是這些（抗議）。」平野指出，球隊1局上無人出局滿壘卻沒得分，氣勢都跑到對方身上，「加上菲力士第1局也比較不穩，不能讓氣勢轉到對方那，要趕快恢復穩定，所以我能做的，就是運用時間抗議，不能讓氣勢掉下來。」要求場上選手退場已經是棒球比賽中最激烈的抗議手段，面對記者詢問有沒有想過後果，平野表示，「我所有的行動都是經過深思熟慮後才做的。」平野強調，就是為了不讓比賽的氣勢流向對方，「想著要如何善用時間，當時腦海裡一直思考著這些。裁判們當時也是希望我能趕快回休息室、讓比賽重新開始。」獅隊總教練林岳平賽後被問到這題時，他笑說，「OK啊！我希望他們全部下場，但裁判敢不敢當下判定我勝利、裁定勝負？最後他們卻沒退場。」餅總直言，這種重要的比賽出現爭議判決，「如果選擇讓選手退場，事情有點過大。我當時想著，『趕快退場，最好都進去，看裁判敢不敢判。』」