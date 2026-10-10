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▲Spartan Race斯巴達障礙跑競賽10年後重返新北淡水，並首度將起終點設於國定古蹟滬尾礮臺。（圖／主辦提供）

▲菲律賓選手塔巴克（Elias Tabac）以1小時37分55秒拿下2026斯巴達障礙跑競賽新北站男子總排冠軍。（圖／主辦提供）

Spartan Race斯巴達障礙跑競賽2016年首度登台後，時隔10年重返昔日起點新北淡水。「2026斯巴達障礙跑競賽新北站」今、明兩天登場，並首度將起終點移至國定古蹟滬尾礮臺，成為亞洲賽事首次把比賽帶進歷史古蹟。首日進行21公里野獸賽（Beast）與小勇士賽，菲律賓選手塔巴克（Elias Tabac）、曼琪（Sandi Menchi）包辦男女總排冠軍，台灣男、女第一分別由「紅髮戰士」孫育彬與「小猴」何孟秋拿下。Spartan Race於2016年首度進入台灣，首場賽事選在八里十三行博物館周邊舉行。當時障礙跑OCR（Obstacle Course Racing）對台灣仍屬陌生運動，第一年僅約2500人次參與；10年後，斯巴達在台灣已累積舉辦23場賽事，總參與人次超過18萬，逐漸成為台灣最具代表性的戶外障礙跑賽事。今年新北站重返淡水，不只連結10年前首站的八里十三行博物館，也加入滬尾礮臺作為起終點，讓選手在歷史場域與戶外賽道之間完成挑戰。主辦單位也吸引多名國際好手參賽，包括今年4月台南站封王的日本「最強公務員」加藤浩、菲律賓「障礙賽女王」曼琪，以及來自奧地利、力拚第32面Trifecta獎牌的Constantin Schueler。首日野獸賽全長21公里，共設30個關卡，只要有關卡失敗，就必須接受30個波比跳處罰。今年野獸賽報名人數逼近400人，競爭相當激烈。不過精英組比賽途中，一路保持領先的日本選手加藤浩與菅田崚馬卻一同跑錯路，讓比賽出現重大變化。加藤浩最終被擠出男子總排前5名，但他仍有風度地跑回終點，賽後指著手腕上的錶說：「這就是我跑錯的時間，整整多了23分鐘！」原本有機會爭冠，卻因路線判斷失誤痛失金牌，也成為首日最具話題性的插曲。男子總排冠軍由菲律賓選手塔巴克拿下。他在今年4月台南站曾惜敗加藤浩，這次在新北站以1小時37分55秒封王。塔巴克曾參與並贏得在非洲吉力馬札羅山火山口舉辦的「世界最高障礙賽」（World's Highest OCR），並獲金氏世界紀錄認證。塔巴克賽後表示：「真的讓我覺得驚奇，我拿下冠軍！」他也指出，這次賽道並不算困難，適合奔跑，「對我來說就是跑步、過障礙、跑步、過障礙，沒有太多複雜技術，全部都是平地。賽事辦得非常好，主辦單位組織得很順暢。」女子總排冠軍則由台南站冠軍曼琪再度封后。她曾在2023年斯巴達世界錦標賽阿布達比21K野獸賽拿下銅牌，成為首位登上該賽事頒獎台的亞洲女性運動員。這次她以1小時55分21秒完賽，領先幅度達16分鐘，再度展現宰制力。曼琪認為，淡水站賽道雖然速度快，但障礙密集度高，挑戰性不低，「關卡沒有分散開來，而是集中在一起。所以連續過一整組障礙更累，就像一個區域裡有5個障礙，接著又得重新維持配速。」她也特別提到淡水景色讓人印象深刻，包括淡江大橋與沿線觀光景點。台灣選手方面，「紅髮戰士」孫育彬延續台南站氣勢，以1小時55分29秒拿下台灣男子第一，總排第5。不過他賽後坦言仍有遺憾，因為自己過去長跑能力是弱點，今年特別把月跑量從50公里增加到80公里，但今天仍有兩個關卡失敗，被罰60個波比跳，對體能影響很大。孫育彬表示，尤其擲標槍關卡近2年都沒失敗，今天卻沒過，「導致最後被3個人超前，算是美中不足的地方。」已連續9年參賽的何孟秋，賽前其實已有感冒症狀，前一晚甚至忽冷忽熱，但仍決定上場挑戰。她最終以2小時13分29秒拿下台灣女子第一，總排第3。何孟秋賽後累到過終點後只能坐在地上喘氣，她表示，過程中時常有喘不過氣的感覺，但仍決定全力拚完，至於明天是否繼續參賽，會視身體狀況再評估。何孟秋回憶，自己從第二年開始參加斯巴達，當時正逢人生低潮，外婆剛過世，朋友邀請她參賽後，讓她看見運動的多樣性，也認識許多不同國家的朋友。她形容斯巴達像一個家庭，每次比賽都像拆彩蛋，即使失敗，也是一段獨一無二的體驗。從第一屆就參賽的「最強郵差」林均澔，10年來已連續參加23場斯巴達。他表示，當年聽到斯巴達引進台灣就覺得很特別，和一般賽事不同，障礙關卡充滿挑戰，「沒想到一試成主顧。」近年台灣健身賽事變多，但林均澔認為，室內賽事與戶外斯巴達完全不同，「也許室內你很厲害，但換到室外，你會發現這又是另外一種世界。」他也鼓勵年輕人走出舒適圈，挑戰戶外障礙跑，看看自己的能力能走到哪裡。