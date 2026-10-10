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太陽爆料GD有8塊腹肌 天王滿頭問號：蛤？我有嗎？

韓國天團BIGBANG出道20週年演唱會今（10）日在台北大巨蛋迎來第2場，GD（G-DRAGON）、太陽、大聲在演出尾聲輪流向4萬多名粉絲吐露心聲，沒想到大聲才剛感性分享自己目前身心狀態極佳，話題竟突然歪到3人的腹肌數量，太陽當場爆料GD有8塊腹肌，讓GD一臉困惑反問：「蛤？我有嗎？」還說大聲有10塊腹肌，最後還拿「Taipei」玩起英文諧音哏，「我有ten pack abs～」原本催淚的感言瞬間變成脫口秀，讓全場笑聲不斷。大聲在演唱會尾聲感性表示，自己最近總是不斷向大家道謝，因為能夠持續站在舞台上20年，對他而言是一件非常值得感激的事，「我從來不覺得這一切是理所當然的。」他也透露，自己目前無論身體或心理，都處於出道以來最好的狀態，原本只是想分享近況，沒想到其他成員聽完立刻開玩笑，直呼這樣的狀態聽起來「非常性感」，讓大聲急忙澄清：「我不是那個意思啦！」強調自己只是覺得目前的體能與精神狀況，都非常適合巡迴演出，而非身材變好。沒想到太陽就說他有6塊腹肌，「GD有8塊。」甚至爆料大聲有10塊腹肌，讓GD聽完滿頭問號，忍不住反問：「蛤？我有嗎？」大聲也突然把話題扯到台北，利用英文「Taipei」結合「10塊腹肌」的諧音開玩笑：「我有ten pack abs～」，3人還不斷重複喊「台北！ten pack abs！台北！ten pack abs！」讓現場4萬多名粉絲笑翻。玩笑過後，大聲才重新回到感言，感謝粉絲今晚陪伴BIGBANG創造美好回憶，還嘴甜稱讚台灣粉絲是世界上最完美的存在。他接著分享自己非常喜歡的一句名言：「最重要的事情，就是要把最重要的事情，永遠放在最重要的位置。」對他而言，最重要的就是與粉絲之間分享的愛，因此希望未來能繼續站在舞台上唱歌，也繼續愛著大家。