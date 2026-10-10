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▲面對被網友逼問是不是中國人，李立群情緒激動回嗆，並再度重申自己是生長在台灣省的中國人。（圖／李立群小紅書）

資深演員李立群近年在中國發展，疫情後就從上海搬回台灣新竹養老並往返台陸兩地，也時常在小紅書分享兩岸生活，沒想到，近日他使用繁體字遭中國網友逼問「是不是中國人」，對此，李立群透過影片回嗆「滾」、「沒有人懷疑我是中國人吧？如果你懷疑你就是白痴」。李立群表示，自己最近故意在留言區使用繁體字，解釋並不是寫簡體寫煩了，而是繁體、簡體從小都換著使用，不解批評者為何不去認識繁體字，「去查一下嘛！因為都是中華文化的底蘊啊，不要再問那種傻話」，無法理解網友為何緊抓著這點質問自己的身分認同，對頻頻要他表態的人大吼「滾」。對於中國網友的質問，李立群高分貝回說「沒有人懷疑我是中國人吧？如果你懷疑你就是白痴！你就是真的白痴！你連中國人都搞不清楚」，要其他網友不要被那些人洗腦，不要被八卦帶歪了，情緒略為激動。李立群說自己被那些偏激的網友羞辱，批評這些愛逼人表態的人認為自己高高在上、最沒有毛病，嘆氣「唉！把人氣的」，但後來又強調自己不會為了這種事生氣，只是有些激動，因為感覺被人侮辱，「我說過很多次，大陸是我的老家、是我的祖籍，我出生、呱呱落地在台灣小島，他是我出生的地方，每個中國人都知道，他就是我的故鄉。」而李立群也在該段影片寫下「堂堂正正，身正不怕影子歪」、「祖籍河南，生長在台灣省的中國人」、「中國必然統一」等字句，再一次明確表態自己的立場。