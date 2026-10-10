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新加坡一位74歲富商2024年病逝，家屬指控富商身邊一位38歲女助理在父親臨終前，捲走富商逾170萬新元（約4257萬元新台幣），將女助理告上法院求償。然而，新加坡法院近日宣判家屬敗訴，法院採信女助理所說兩人為戀人關係，富商因感謝女助理不離不棄地照顧，所以贈與鉅款，並無涉及詐欺。根據《聯合早報》報導，富商女兒提告中國籍女助理孫貝貝，在富商臨終前一直陪在富商身邊，代為保管富商錢包，因此從富商銀行帳戶中多次將錢提出取走，違反受託責任，要向其追討逾170萬新元。孫貝貝則表示，她與富商早已相戀10年，並稱這是「公開的秘密」。雖然富商已婚，但與妻子感情疏離，自己從2014年起就與富商同居。孫貝貝說，富商在臨終前擔心自己走後孫貝貝無人照顧，所以才把錢轉給她，讓她能夠買房，未來不必為錢發愁。法院審理後表示，至少有六名證人的證詞支持孫貝貝的說法屬實，包括富商的友人也同意兩人是戀人關係。另外，房地產經紀也證實，富商生前曾說過同意出資140萬新元，讓孫貝貝在新加坡置業。法官指出，富商死後由女兒接手公司，孫貝貝會被解僱是可以預期的，且富商女兒也是遺囑執行人，富商考慮到可能橫生枝節，選擇在臨終前以贈與的方式，而非指定遺產繼承的方式將錢轉給孫貝貝，也屬合情合理。法官最後裁定，富商在遺產分配中已留有充分財產給妻子和女兒，沒有證據顯示富商受到孫貝貝的不當影響才決定給予她贈款，因此駁回家屬的追討請求。