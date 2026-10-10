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▲BIGBANG離場後，大螢幕出現感人字幕「謝謝所有VIP陪伴我們走過20年」。（圖／讀者提供）

韓國天團BIGBANG今（10）日晚間在台北大巨蛋舉辦出道20週年演唱會第二場，GD（G-DRAGON）、太陽、大聲再度與4萬多名粉絲共度難忘夜晚，3人在演出尾聲不只輪流獻上總計長達10分鐘的真摯感言，最後更一同跪地向台灣粉絲行大禮，連續2天用最高敬意感謝大家20年來的支持。沒想到演唱會結束後，大螢幕還藏著一段催淚彩蛋，寫著「謝謝所有VIP陪伴我們走過20年」，簡單一句話，替這場出道20週年的久違重逢，留下最動人的回憶。BIGBANG在正式安可時換上輕便服裝，3人穿著團體周邊服飾、帽子及外套，再度從大螢幕後方現身，帶來〈MY HEAVEN〉、〈紅霞〉及〈Last Farewell〉等經典歌曲，一路從主舞台走向延伸舞台，甚至走到觀眾席旁，近距離與粉絲互動。GD不斷向台下喊中文「我愛你們」、「GD愛你」，大聲也用中文回應「超愛你」，太陽更在歌曲尾聲特別改詞，唱出「非常謝謝你、非常感謝你」，接著大喊「我愛你台北」，讓現場氣氛格外溫馨。唱到〈紅霞〉時，大聲接下前成員T.O.P.原本負責的饒舌段落，還走向觀眾席與粉絲擊掌，太陽則戴上粉絲親手製作的帽子，3人一起開心做出左右搖擺、甩頭等招牌動作。3人演唱〈Last Farewell〉時也沒有急著返回主舞台，而是繼續沿著觀眾席與歌迷互動，GD更重現經典舞步，讓台下粉絲跟著唱跳。不過最感人的一幕，還是3人把最後的感謝留給陪伴他們20年的VIP，太陽在介紹完所有工作人員後，特別說：「再來是我們非常重要的人，VIP，謝謝你們！」GD也帶領全場再次喊出經典應援口號「當我說BIG，你們就說BANG」，3人跟著樂團節奏在舞台上跳躍，隨後一起深深90度鞠躬。大聲更感性表示，自己從來不認為能夠站在舞台上20年是理所當然的事，對他而言，最重要的就是與粉絲之間分享的愛，並承諾：「直到我生命的最後一天，我都會繼續努力讓你們幸福。」GD也回想去年自己才以個人身分站上台北大巨蛋，如今終於能帶著BIGBANG一起回來，還特別用中文向全場告白：「我們愛你們、我愛台北！」太陽則感性形容，能夠迎來出道20週年，簡直就像奇蹟一樣。3人在長達約10分鐘的談話中，不斷向粉絲道謝，也互相開玩笑，從感性的20週年回憶聊到彼此的腹肌數量，讓現場一下笑聲不斷、一下又充滿不捨。最後3人帶來〈STILL LIFE〉（春夏秋冬），演出依舊保留前成員T.O.P.的原聲，讓這首象徵BIGBANG歷經歲月與離別的歌曲，多了一份特別的意義。唱完後，GD、太陽、大聲沒有立刻離開，而是繞著舞台向不同區域的粉絲揮手致謝，並一次次深深鞠躬。舞台最後，GD與大聲開心挽著手一起跑步，直到準備正式謝幕才隔空把走到另一側的太陽叫回來，3人重新聚在舞台前方，並肩跪下、雙手撐地，向台灣粉絲行最深的跪拜大禮；這已經是BIGBANG連續第二晚在台北大巨蛋下跪謝幕，當3人終於離開舞台，原本熱鬧的巨型螢幕也漸漸暗下，最後留下白色英文字幕：「Thank you to all our V.I.P for being with us for 20 years.」（謝謝所有VIP陪伴我們走過20年），用1句感謝為今晚的演唱會畫下句點。