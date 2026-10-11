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過去兩年來，洛杉磯湖人後衛布朗尼（Bronny James）無疑是全聯盟最受矚目的非明星球員。現年22歲的他，在今年季前熱身賽期間，趁著球隊主力如唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）輪休，以及休賽季重磅補強的凱斯勒（Walker Kessler）尚未掛帥上陣的空檔，充分把握機會展現自身潛力。今年的NBA熱身賽中，他已經傳出了13次助攻，高居全聯盟第一。儘管布朗尼在熱身賽中仍會出現要命失誤、投籃落空與防守漏人等缺點，這位昔日的二輪新秀仍在持續進步，特別是他在控球後衛位置上的天賦正逐漸展露。雖然他無法像父親詹姆斯（LeBron James）那樣完美主導進攻，但他在此次熱身賽已累積傳出13次助攻，不僅高居全聯盟之冠，總數甚至超越了丹佛金塊的全能中鋒約基奇（Nikola Jokic）。體育媒體《Bleacher Report》記者威爾斯（Adam Wells）指出，布朗尼的進攻效率仍是一大隱憂。在對戰國王的比賽中，他全場僅出手3次命中1球；目前3場熱身賽的整體命中率為30.8%，雖高於他新秀賽季的29.7%與去年的25.7%，但若要成為例行賽的固定輪替，勢必需要大幅度的進步。然而，令人振奮的是他的組織與傳球能力，對陣國王時他上場22分鐘便送出6次助攻，熱身賽場均助攻數達到4.3次。在詹姆斯離隊後，湖人急需填補組織進攻的空缺。雖然唐西奇與里夫斯將承擔大部分的控球責任，但布朗尼若能向總教練瑞迪克（JJ Redick）證明自己是個稱職的替補控衛，便有望在主力下場休息時爭取到更多發揮空間。經歷了一個充斥交易流言的休賽季，曾被傳出可能被交易至費城76人或遭球團釋出的布朗尼，目前看來將續留當初以第55順位選中他的湖人隊。儘管明年2月的交易大限前仍有變數，且球團必須在6月下旬決定是否執行他2027-28賽季的球隊選擇權，但他目前的首要任務就是極大化每一次上場機會，用穩定的表現為自己爭取在NBA立足的一席之地。