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▲1. LP好友隊在張學坤與前SBL球星劉丁維率領下，以三戰全勝之姿奪下第三屆Olderstar盃冠軍。（圖／LP台灣提供）

▲前洋基工程張伯維(持球者)也受邀前來交流。（圖／LP台灣提供）

第三屆「Olderstar盃籃球邀請賽」於9日圓滿落幕。主辦單位LP台灣表示，賽事最初由一群熱愛籃球的運動產業夥伴發起，邀請PLG、長佳機電等合作夥伴參與，讓平時在幕後工作的非職業球員，也能站上球場同樂交流。今年賽事規模從最初40多人，成長到4支完整隊伍、近60人參與，活動主旨「無關勝負，只求韌帶安好」也成為最貼近這群資深籃球人的共同心聲。主要發起人之一、LP台灣黃上慧表示，不少參與夥伴多少都有運動傷勢，卻依然熱愛籃球，因此希望透過Olderstar盃，讓大家能輕鬆打球、享受交流，也提醒運動防護的重要性。黃上慧表示：「不少夥伴都多少有運動傷勢，卻依然熱愛籃球。我們希望大家輕鬆打球、享受交流，也藉此提醒運動防護的重要性。」她也感謝長佳機電提供優質場地、昌煜製造贊助全員球衣，以及FOOTER提供運動襪，讓這場由運動產業夥伴共同支持的賽事能持續舉辦。Olderstar盃並非以職業競技為主，而是提供運動產業從業人員、合作夥伴與籃球愛好者一個交流平台。從第一屆40多人參與，到今年已擴大為4支陣容完整隊伍，也顯示這項賽事逐漸形成固定社群。本屆賽事也邀請富邦勇士總經理葉宗穎與職籃球星郭少傑出席。葉宗穎受訪時幽默表示：「因為這是全台灣素人最高強度的比賽，所以一定要參加啊。」葉宗穎認為，平時大家上班忙碌、壓力大，籃球是很好的舒壓方式。他也提到，雖然比賽中仍有對抗，但參賽者都知道要避免危險動作，「大家都會有對抗，但是知道有一些危險動作的時候大家會稍微收斂一點，我覺得那個蠻重要的。」郭少傑則表示，這項賽事辦得不錯，場地打起來舒服，也能和熟識球友一起交流，「打起來還不錯，沒有壓力。」今年Olderstar盃另一大亮點，是將匹克球運動融入籃球賽現場。Gamma台灣總代理品牌總監劉瑞菁表示，希望結合不同球類，讓籃球選手也能體驗匹克球這項運動，活動現場許多沒接觸過匹克球的籃球員也紛紛下場嘗試。劉瑞菁也提到，匹克球同樣重視運動防護，尤其膝蓋保護相當重要，因此才與LP台灣產生合作契機。她表示，希望讓接觸匹克球的人，也能理解如何防護自己。除了正式比賽，主辦單位也安排中場三分球大賽與罰球比賽。富邦勇士總經理葉宗穎手感火熱，率隊拿下三分球首獎；罰球比賽則由LP聯隊勝出。本屆賽事最終由LP好友隊奪冠。球隊在具備三對三國手資歷的張學坤，以及前SBL球星劉丁維帶領下，展現堅強實力，以三戰全勝之姿抱走第三屆Olderstar盃籃球邀請賽冠軍盃。