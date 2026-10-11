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洛杉磯湖人今夏的休賽季任務圍繞著超級控衛唐西奇（Luka Doncic）打造最佳奪冠陣容。儘管明星長人凱斯勒（Walker Kessler）是球隊最受矚目的補強，但26歲側翼砍將葛萊姆斯（Quentin Grimes）的加盟，更讓許多球迷與美國媒體感到振奮，認為他將是幫助湖人衝擊總冠軍的重要關鍵。ESPN球評雷格勒（Tim Legler）更是表示，格萊姆斯打球很拚，而且球季全能，看好他能夠在本季大爆發。雖然葛萊姆斯無法完全填補詹姆斯（LeBron James）離隊後的空缺，但他已在今夏展現出令人驚豔的體能與破壞力，甚至在對陣金州勇士時上演了一記致敬詹姆斯的戰斧式灌籃。體育媒體《Lake Show Life》專欄作家奧格登（Maxwell Ogden）直言，葛萊姆斯可能就是湖人尋覓已久的奪冠拼圖。這正是為什麼湖人願意開出4年合約，也是總教練瑞迪克（JJ Redick）在簽約前就對他讚譽有加的原因。ESPN球評雷格勒也對這筆簽約給予高度肯定。他透露在與瑞迪克交談時，能深切感受到教練對葛萊姆斯的期待：「他非常喜歡葛萊姆斯的競爭意識與拚勁。葛萊姆斯打球非常拚命，這將對球隊產生深遠影響。同時他也是一名出色的得分手，無論是接球投籃或持球進攻都難不倒他，我認為他今年將迎來大爆發並帶來巨大影響力。」湖人目前擁有唐西奇、里夫斯（Austin Reaves）與凱斯勒組成的頂級三人核心，而葛萊姆斯被看好能搶下剩餘的先發位置。他在過去效力頂級強隊時已證明自己是一名出色的雙向球員，有望成為湖人第一線的防守大鎖。此外，他具備接球投籃的三分威脅，偶爾也能持球發動攻勢。湖人球團以一紙4年合約將其延攬入陣，顯然對他寄予厚望，期望他能成為穩定的先發要角。面對這項挑戰，葛萊姆斯本人也做足了準備。他在受訪時解釋了選擇加盟湖人的原因：「我看到瑞迪克過去兩年給予球員在進攻端的極大自由度。能融入這樣的進攻體系對我來說是個絕佳機會，這不僅能讓我的球技更上一層樓，也希望能帶領球隊邁向更高的境界。」