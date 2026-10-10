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▲派偉俊（如圖）今晚開唱有許多圈內好友到場支持，先前有不少粉絲敲碗嘉賓，甚至也有不少人點名老闆周杰倫。（圖／杰威爾提供）

天王周杰倫愛徒、歌手派偉俊今晚（10日）舉辦個人演唱會《BAD IDEA》，一連準備30首歌曲展現滿滿誠意，出道至今與許多歌手合作的他，邀來陳華擔任嘉賓，兩人同台合唱〈別戀〉、〈你沒等我去的舊金山〉，掀起全場高潮。派偉俊不僅帶來多首夯曲，在演唱會安可橋段還突然跳起「閃身步」，讓台下瞬間笑翻。派偉俊今晚開唱有許多圈內好友到場支持，先前有不少粉絲敲碗嘉賓，甚至也有不少人點名老闆周杰倫。在唱到〈別戀〉時，「校園女神」陳華驚喜現身，讓全場立刻尖叫聲不斷，兩人還帶來合作歌曲〈你沒等我去的舊金山〉，將現場氣氛帶向另一波高峰，兩人絕佳的默契與聲線搭配，吸引全場歌迷大合唱。兩人難得同台，派偉俊直問台下歌迷說：「哇！驚不驚喜？」而陳華也誇讚派偉俊說：「你今天超棒的！我在後台快哭了，跳舞又彈吉他、鋼琴，真的很用心，你唱功變得很好。」而派偉俊則不忘幫陳華宣傳，透露她11月會有新專輯跟大家見面。另外，派偉俊這次特別規劃了互動橋段，與歌迷零距離接觸，在演唱〈Drinking On A Tuesday〉時，他走下舞台繞場，掀起全場觀眾相機狂拍。而派偉俊走到VIP區，點名新歌合作夥伴Max Aida，兩人在全場歡呼聲中走上舞台合唱新歌〈Whatever U Want〉。演唱會最後，他看著滿場歌迷感性表示：「很開心我的第一場北流你們都在，我們一起走向更大的舞台好嗎？」許下未來繼續突破與前行的約定。最後在安可曲〈Way Back Home〉與〈3am〉時，派偉俊更搞笑跳起「閃身步」以充滿誠意與熱情的演出，為個人首場北流演唱會劃下完美句點。