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▲聽到平野惠一質疑自己的帽子，喬登直言是在浪費時間。（圖／統一獅提供）

中華職棒中信兄弟今（10）日在季後挑戰賽G2以0：1不敵統一7-ELEVEn獅，讓戰局形成2勝1敗，明（11）日雙方將回到洲際大本營進行G3。此役兄弟總教練除了首局醞釀罷賽爭議，4局上還與主審有意見交換，賽後平野指出，獅隊先發投手喬登（Jordan Balazovic）帽簷黑黑的，請裁判好好檢查。對此，喬登表示，對方抗議要有限度，甚至認為是浪費時間，「我覺得他只是在找任何藉口來爭論、藉此拖延時間。」此役除了首局因不滿壘審判決大手一揮，要求選手退場，平野惠一在4局上黃韋盛打擊時，也走出休息室向主審交換意見。賽後平野解釋，「因為對方投手的帽子邊緣黑黑髒髒的，有其他投手也黑黑的嗎？」當記者詢問平野指的是否為外部物質時，平野並沒有回應，僅表示，「所以我請裁判務必好好檢查確認一下。」對此，獅隊總教練林岳平回應，「裁判每一局都摸，每一局都摸。摸不到你問我說他帽子黑黑的，這個應該是要問裁判啦！」餅總指出，若對方有疑慮、懷疑，「請用正常的方式，因為每一局都會檢查，如果你認為有，就告知裁判再嚴格去把關檢查的動作。」當事人喬登賽後則說，「我完全不知道這件事，老實說，我覺得他只是在找任何藉口來爭論、藉此拖延時間。」喬登指出，他明白這是對方教練的權利，「但應該要有個限度，不能像他這樣子。」他透露，之前在大巨蛋投球時，也曾遇過類似事件，「這不是我能控制的，從旁觀角度來看，感覺可能會是如此（帽子有問題）。」喬登說，裁判都有檢查他的帽子，「每一局我都主動把帽子交給他們檢查。天氣很熱、一直流汗，我只是試著把手弄乾。球衣、球褲都濕透了，摸了止滑粉、摸了帽子，又踩在紅土上。他們檢查過了，每一局我都主動給他們檢查，如果他還想檢查別的地方也可以。總之，就是盡力而為，我不在意。」