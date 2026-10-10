我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安今（10）晚出席萬華廣照宮平安福宴， 和民進黨台北市長參選人沈伯洋狹路相逢，沈伯洋更當場遞上電視辯論邀請書，要求蔣萬安能同意參加不只一場；蔣萬安當場收下，現場民眾也高喊「要辯論」，兩人握手攀談許久。蔣萬安競辦深夜回應，稱沈伯洋別只放話不協商，辯論不是只靠喊話就能舉行，要尊重主辦單位、依照慣例協商，才是促成辯論的方式。蔣萬安競辦質疑，沈伯洋到底要不要辯論？如果只是不斷對外放話，卻不願實際參與第一場辯論協商，這不是「王祿仙」，什麼才是「王祿仙」？與其持續隔空喊話，不如先派人坐下來談，讓市民期待的辯論真正往前推進。蔣萬安競選辦公室表示，雙方早已簽署TVBS辯論意向書，主辦單位也已正式邀約三方協商，競辦一再表達全力配合的態度。辯論不是靠喊話就能舉行，尊重主辦單位、依照慣例進行協商，才是真正促成辯論的方式。競辦說，蔣萬安今晚出席廣照宮平安福宴，現場受到熱烈歡迎。廣照宮董事長陳錦璋致詞時公開表示「希望蔣萬安市長能夠繼續連任」，現場隨即爆出熱烈歡呼，民眾高喊「蔣萬安凍蒜」，氣氛相當熱絡。