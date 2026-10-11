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金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）近日與球隊正式簽下一份2年1.16億美元的延長合約，確保他將生涯餘下時光奉獻給灣區。若順利履行至2028-29賽季，這將是他職業生涯的第20個賽季。為了讓球團擁有更靈活的薪資空間打造爭冠陣容，柯瑞主動放棄了約2000萬美元的頂薪額度。對此，勇士主要老闆萊科布（Joe Lacob）在接受採訪時表達了深深的感激。萊科布強調，無論如何球團都會盡全力留下柯瑞，但非常感謝他願意降薪協助球隊：「多數球員從不願意拿更少的錢。如果他要求全額頂薪，我們絕對會照付，因為這是他應得的。最重要的是他終生都會是一名勇士，他對這支球隊太重要了。」然而，外界對於勇士高層的批評並未平息，許多人質疑球隊現有陣容無法讓柯瑞有機會再次爭奪總冠軍。勇士在今年休賽季的補強動作並不多，且其中一項重大決策已經出現反效果。以2年4000萬美元合約續留勇士的明星長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），目前因健康問題面臨無限期缺陣，讓球隊的前景蒙上陰影。面對高層自2022年奪冠後錯失多次補強良機的質疑，柯瑞在上周夏威夷訓練營接受NBC體育灣區頻道採訪時直言：「我不是傻瓜。我知道自2022年之後，我們確實有機會變得更好並增加新天賦，有些決策成功了，有些則沒有。」儘管外界充滿懷疑，柯瑞依然保持樂觀，他認為球隊過去一年並未處於完全健康的狀態。勇士在新賽季開局將缺少仍在膝傷復原中的巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody），而柯瑞本人也仍在應對跑者膝的問題，這個傷勢導致他在上個賽季缺席了多達39場比賽。