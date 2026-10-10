我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒統一7-ELEVEn獅今（10）日在季後挑戰賽G2以1：0完封中信兄弟，將系列賽追成1勝2敗，成功延長戰線至G3。此役獅隊「All In」洋投，先發投手喬登（Jordan Balazovic）退場後，接替投球的獅帝芬（Jackson Stephens）中繼2局無失分，成為贏球的隱形功臣。獅帝芬可以說是獅迷在去年季後賽G4的「痛」，當時他雖然於牛棚待命，但未在延長賽登板，獅隊最終不敵桃猿。對此，獅帝芬表示，「去年結果不如人意，但那都是去年的事了。我知道今年我可從牛棚出賽，隨時做好準備。」獅隊前役用掉王牌洋投布雷克（Brock Dykxhoorn），今日又推出喬登先發，前2戰就用掉2名洋投。而獅帝芬前役就被放入可出賽名單，被視為是牛棚重要戰力，但獅隊前役開局就落後，因此未推出獅帝芬後援。今日獅隊在第5局先馳得點，取得全場唯一1分，獅帝芬在7局上接替喬登投球，中繼2局賞給兄弟打線6上6下，還送出2次三振，是獅隊此役贏球隱藏功臣。賽後獅隊總教練林岳平指出，此役不能再輸，因此必須要犧牲先發投手，決定讓獅帝芬扛2局，「洋將們都很清楚，這是沒有明天的比賽，沒有保留的空間，所以今天不管如何，球隊有機會、需要他，他就是會上場。」餅總表示，在季後賽開打前，就有跟獅帝芬溝通角色，「他有做後防的心理準備。」至於明日獅帝芬是否會再中繼登板，餅總笑說，「晚上睡覺再想就好了。」獅帝芬此役中繼登板，令現場獅迷的情緒相當振奮，因為去年季後賽G4，獅帝芬在延長賽平手階段未登板，成為熱議話題，也可以說是獅迷「去年的痛」。獅帝芬賽後被問這件事，他表示，「去年就是去年了。當時我確實隨時準備著，我也非常信任隊友來收尾。但結果不如人意、有點可惜，但那都是去年的事了。」獅帝芬直言，他知道自己今年隨時可以從牛棚出發，「我的職業生涯本來就經常擔任後援，這對我來說沒問題，我也隨時做好準備。」他也信心喊話，若接下來2戰有需要，他都能登板投球。