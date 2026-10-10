赴日旅遊前，不少人會先填好Visit Japan Web，認為抵達機場後能更快通關，沒想到實際情況可能相反。一名網友近日在Threads分享，自己在關西機場發現，線上申報隊伍大排長龍，紙本櫃檯卻幾乎不用等，當下已排隊1小時8分45秒，引發網路熱議，甚至還有旅客分享，曾排隊兩小時後被引導改走紙本通道。不少人也建議，出發前最好同時準備電子與紙本資料，抵達後再依現場人潮選擇通道，避免只準備一種方式，卻碰上長時間等待。
日本入境「線上申報」大排長龍！他傻眼：紙本根本快速通關
一名網友近日在Threads發文表示，台灣人出發去日本前，經常提醒彼此「Visit Japan Web 記得先填，比較快！」但他抵達關西機場後，卻看到紙本申報櫃檯幾乎沒有排隊人潮，反倒是事先完成線上申報的旅客塞成長龍，而當時他在電子申報隊伍的等候時間已達1小時8分45秒。
貼文引起不少網友共鳴，「剛剛傻眼，寫紙本根本快速通關」、「我上次因為網頁一直不讓我登入填，第一次用了紙本，反而超快」、「目測今天晚上6-7點到關西機場用visit Japan要等至少2.5小時」、「排了兩個小時QR CODE通道，最後還被引導到紙本通道」、「今年我都先填紙本，一下去直進去海關」、「比網路入境快200倍」。
《NOWNEWS》記者實際訪問周遭剛赴日本旅遊的親友，他表示最近才剛去日本關西旅遊，入境時選擇使用 Visit Japan Web，沒想到現場大概排了40分鐘才完成通關。
友人指出，反而看到旁邊走紙本申報的旅客，隊伍短很多，幾乎不用排隊就能通過。原本以為事先填好線上資料會比較方便、快速，實際到了現場才發現不一定，之後再去日本，可能會考慮直接填紙本，至少不用花那麼多時間排隊。
Visit Japan Web能辦哪些手續？入境前6小時須先完成登錄
Visit Japan Web是日本數位廳（Digital Agency）提供的線上服務，讓旅客提前登錄入境所需資訊，可辦理入境審查、海關申報及免稅購買等手續。旅客完成資料填寫後，可出示QR Code，省去部分紙本填寫程序，相關資料須在入境前至少6小時完成。
自2025年4月起，事先完成Visit Japan Web登錄的旅客，抵達日本後也可透過共同自助通關機（KIOSK）辦理入境審查與海關申報，利用同一個QR Code完成相關流程。不過，實際通關速度仍可能受到機場人潮、現場動線及設備使用狀況影響。
面對電子申報與紙本通道的排隊差異，不少網友認為，與其只依賴單一方式，不如事先準備兩套方案，抵達後再依現場狀況調整，「我以為大家有備案，出發前先登入Visit Japan Web，登機後再跟空姐拿紙本寫，落地後再根據哪裡人少再過去」、「我每次紙本和電子都會準備好，哪條線快就走哪邊」、「我都是兩種都準備，看現場哪邊排隊人潮來決定，可進可退最棒」。
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一名網友近日在Threads發文表示，台灣人出發去日本前，經常提醒彼此「Visit Japan Web 記得先填，比較快！」但他抵達關西機場後，卻看到紙本申報櫃檯幾乎沒有排隊人潮，反倒是事先完成線上申報的旅客塞成長龍，而當時他在電子申報隊伍的等候時間已達1小時8分45秒。
貼文引起不少網友共鳴，「剛剛傻眼，寫紙本根本快速通關」、「我上次因為網頁一直不讓我登入填，第一次用了紙本，反而超快」、「目測今天晚上6-7點到關西機場用visit Japan要等至少2.5小時」、「排了兩個小時QR CODE通道，最後還被引導到紙本通道」、「今年我都先填紙本，一下去直進去海關」、「比網路入境快200倍」。
友人指出，反而看到旁邊走紙本申報的旅客，隊伍短很多，幾乎不用排隊就能通過。原本以為事先填好線上資料會比較方便、快速，實際到了現場才發現不一定，之後再去日本，可能會考慮直接填紙本，至少不用花那麼多時間排隊。
Visit Japan Web能辦哪些手續？入境前6小時須先完成登錄
Visit Japan Web是日本數位廳（Digital Agency）提供的線上服務，讓旅客提前登錄入境所需資訊，可辦理入境審查、海關申報及免稅購買等手續。旅客完成資料填寫後，可出示QR Code，省去部分紙本填寫程序，相關資料須在入境前至少6小時完成。
自2025年4月起，事先完成Visit Japan Web登錄的旅客，抵達日本後也可透過共同自助通關機（KIOSK）辦理入境審查與海關申報，利用同一個QR Code完成相關流程。不過，實際通關速度仍可能受到機場人潮、現場動線及設備使用狀況影響。
面對電子申報與紙本通道的排隊差異，不少網友認為，與其只依賴單一方式，不如事先準備兩套方案，抵達後再依現場狀況調整，「我以為大家有備案，出發前先登入Visit Japan Web，登機後再跟空姐拿紙本寫，落地後再根據哪裡人少再過去」、「我每次紙本和電子都會準備好，哪條線快就走哪邊」、「我都是兩種都準備，看現場哪邊排隊人潮來決定，可進可退最棒」。