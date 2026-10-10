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▲優里二度來台舉辦演唱會，吸引2.4萬人朝聖。（圖／大鴻藝術BIG ART / 超級圓頂SUPER DOME Photo by 西槇太一）

優里小巨蛋開唱 心裡卻想著大巨蛋BIGBANG

曾開玩笑搬來台灣 準備不同歌單謝台粉

才32歲被叫叔叔很介意 優里：叫我哥哥

日本創作歌手優里（Yuuri）10月9日、10日連續2天在台北小巨蛋開唱，吸引2萬4000名歌迷到場，剛好韓國天團BIGBANG也在台北大巨蛋舉辦出道20週年演唱會，讓優里忍不住在台上聊起這件事，不只坦言自己也很想去看BIGBANG，還特別感謝歌迷選擇來聽他唱歌，而不是跑去大巨蛋聽對方的經典歌曲〈FANTASTIC BABY〉，一番話逗得全場哈哈大笑。這次台北兩大巨蛋剛好都有韓日歌手開唱，優里在演唱會上突然提到BIGBANG，笑著向台下表示：「謝謝大家沒有去聽〈FANTASTIC BABY〉，而是來聽〈乾燥花〉！」接著又老實承認：「不過我也想去看BIGBANG！」但不忘謝謝歌迷把時間留給自己，隨後收起玩笑，表示想唱一首認真的情歌，接著帶來〈不再是戀人的日子〉。優里去年首度來台開唱時，曾開玩笑說乾脆搬來台北住，還答應歌迷一定會再回來，今年果然兌現承諾，甚至特別替兩天安排不同歌單，除了〈Thunderbolt〉、〈Frontline〉、〈Curtain Call〉等歌曲，第二天還加唱前一晚沒有演出的〈Leo〉，接著以吉他伴奏唱起代表作〈乾燥花〉，唱到副歌更邀請全場一起合唱，聽見萬人接唱，他也開心直呼：「很開心！謝謝！」除了聊BIGBANG，優里還抱怨自己去年與日本歌手tuki.合唱〈晚餐歌〉後，竟然被台灣粉絲叫「叔叔」，讓32歲的他忍不住抗議：「我才32歲耶！可以叫我哥哥嗎？」甚至當場學起中文「哥哥」，聽見台下喊著「優里哥哥」，才滿意地笑了，還不忘指著身旁的貝斯手須藤優說：「這位才是叔叔！」再次逗笑全場。演出尾聲，優里也坦言平時雖然總是笑著面對歌迷，生活中仍會遇到挫折與低潮，但每次站上舞台、看見大家，就能重新獲得繼續唱歌的勇氣。他在安可時帶來〈參宿四〉、〈The World Has Ended〉，最後還捨不得的問：「我還可以再來台北嗎？」聽見歌迷大聲答應，優里也反過來邀請大家到日本找他，開玩笑說：「大家來日本的時候，可以在IG聯絡我，我帶大家導覽！」