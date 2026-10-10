不少人喜歡的嗨啾（HI-CHEW）軟糖爆出異物疑雲！一名網友購買青蘋果口味後，拆開包裝竟發現糖果混有咖啡色不明物體，還散發異味，懷疑是蟲體。台灣森永製菓接獲反映後迅速取回商品檢驗，8日公布結果，確認異物應為同產線其他產品使用的奇亞籽，並非昆蟲，但也坦承產線切換清潔不完全，已重新檢討清潔與檢查程序，並承諾改善作業流程。由於森永火速回應、調查，且持續在社群平台更新案件進度，一連串的處理方式讓網友紛紛留言讚爆：「這個應對真的是教科書等級！」
嗨啾軟糖拆開驚見異物！咖啡色物體還飄臭味
一名網友5日在Threads發文表示，買了一袋青蘋果口味嗨啾，沒想到撕開其中一顆的包裝後，竟看到糖果裡混有咖啡色異物，當下嚇得丟進垃圾桶，之後為了保留證據又撿回來，並透露糖果還散發一股臭味。
貼文曝光後引起討論，台灣森永製菓隨即回應，表示食品安全是公司最重視的事，已由品保單位針對相關批次展開調查，並承諾檢驗結果出爐後公開說明。
檢驗判定為奇亞籽！森永坦承產線清潔疏失道歉了
台灣森永製菓7日下午取回問題商品，當晚交由品保單位處理，並於8日透過手持電子式放大鏡及高倍數物鏡觀察，再與同產線產品使用的固體原料比對，判定咖啡色異物應為外銷產品「巴西莓」所使用的原料「奇亞籽」，並非昆蟲。為確保結果客觀，公司也將異物送交第三方公證單位覆檢。
由於消費者沒有保留外包裝，無法直接確認商品批號，森永改以購買門市及貨架上同期商品批號為依據，調閱相關生產紀錄與留樣，確認均符合規範。
森永指出，奇亞籽雖然可以食用，但不應出現在青蘋果口味軟糖中，推測是產線切換時未完整清潔，導致原料混入。公司為此致歉，並表示已重新檢討產線轉換時的清潔與檢查程序，後續也會持續確認改善情形。
森永公關危機處理「教科書等級」！眾狂讚：難得一見
從接獲反映、聯繫消費者、取回商品到公布初步檢驗結果，森永幾乎每個階段都透過社群平台更新進度，快速又精準的回應獲得不少網友稱讚，認為處理方式堪稱「教科書等級」。
網友們紛紛讚爆，「感覺很認真在處理與檢討，道歉的態度也不錯，光這點就超越很多其他發生問題的廠商了」、「這年頭能看到這麼正常用心的公關已經不多了，推一個，超級用心」、「森永太讚了，難得一見真正有處理好的公司」、「我真的覺得所有商家只要有食品安全問題，都應該要用這個流程來處理」。
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一名網友5日在Threads發文表示，買了一袋青蘋果口味嗨啾，沒想到撕開其中一顆的包裝後，竟看到糖果裡混有咖啡色異物，當下嚇得丟進垃圾桶，之後為了保留證據又撿回來，並透露糖果還散發一股臭味。
貼文曝光後引起討論，台灣森永製菓隨即回應，表示食品安全是公司最重視的事，已由品保單位針對相關批次展開調查，並承諾檢驗結果出爐後公開說明。
檢驗判定為奇亞籽！森永坦承產線清潔疏失道歉了
台灣森永製菓7日下午取回問題商品，當晚交由品保單位處理，並於8日透過手持電子式放大鏡及高倍數物鏡觀察，再與同產線產品使用的固體原料比對，判定咖啡色異物應為外銷產品「巴西莓」所使用的原料「奇亞籽」，並非昆蟲。為確保結果客觀，公司也將異物送交第三方公證單位覆檢。
由於消費者沒有保留外包裝，無法直接確認商品批號，森永改以購買門市及貨架上同期商品批號為依據，調閱相關生產紀錄與留樣，確認均符合規範。
森永指出，奇亞籽雖然可以食用，但不應出現在青蘋果口味軟糖中，推測是產線切換時未完整清潔，導致原料混入。公司為此致歉，並表示已重新檢討產線轉換時的清潔與檢查程序，後續也會持續確認改善情形。
從接獲反映、聯繫消費者、取回商品到公布初步檢驗結果，森永幾乎每個階段都透過社群平台更新進度，快速又精準的回應獲得不少網友稱讚，認為處理方式堪稱「教科書等級」。
網友們紛紛讚爆，「感覺很認真在處理與檢討，道歉的態度也不錯，光這點就超越很多其他發生問題的廠商了」、「這年頭能看到這麼正常用心的公關已經不多了，推一個，超級用心」、「森永太讚了，難得一見真正有處理好的公司」、「我真的覺得所有商家只要有食品安全問題，都應該要用這個流程來處理」。