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中華職棒統一7-ELEVEn獅今（10）日在季後挑戰賽G2以1：0完封中信兄弟，將系列賽追成1勝2敗，成功延長戰線至G3。先發投手喬登（Jordan Balazovic）主投6局無失分，不過在賽後一度不滿主審好球帶，與主審發生口角，賽後喬登避談與主審的激烈互動。獅隊總教練林岳平則笑說，當時看了很緊張，所以立刻衝上場隔開主審與喬登，「如果投手被判出場，整個登板順序會亂掉，也許今天就會沒機會了（贏球）。」此役喬登可以說是投得跌跌撞撞，開賽就被兄弟攻佔滿壘，但他立刻找回狀態，連續抓下3個出局數，讓兄弟苦吞「滿壘計」。6局的投球中僅2局完成3上3下，其他局數都有被對方上壘，但他都能及時化解，最終繳出6局無失分好投，被敲出5安打，另外送出5次三振、3次保送。喬登賽後表示，開賽時還沒找到變化球的控制力，所以比較倚賴直球，「盡量讓對手把球打進場內，努力執行好每個投球。身後的隊友也幫忙守下幾顆球，拿到關鍵的三振，還有內野高飛球，我就是盡量不要想太多，專注在執行當時發揮得好的球路。」獅隊在G1輸球，落入0勝2敗淘汰絕境，此役對喬登來說，是退無可退的先發。喬登說，盡量不讓自己想太多，「這當然不是一般的例行賽，但還是得當成常態比賽來面對，享受比賽、把細節做好。回到台南主場，有球迷的加油以及腎上腺素的加持幫助很大。」此役4局上喬登一度不滿主審吳家維好球帶，與主審有激烈的言語交換，最後遭到警告，獅隊總教練林岳平也急忙上前，避免衝突擴大，對此，喬登不回應當時與主審的對話。當事人之一的餅總則笑說當時有點緊張，「我當然會怕我投手被趕出場啊！因為今天是勝負的場，如果投手被判出場，整個登板順序會亂掉，也許今天就會沒機會了（贏球）。」餅總透露，他當下立刻走出休息室，就是要斷開主審與投手，「先切斷他們兩個對眼在對話，趕快去化解，回到比賽。」