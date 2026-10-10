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吳思瑤酸：萬安才做選擇

蔣辦反擊：別當王祿仙

台北市長選戰辯論議題持續延燒！民進黨台北市長參選人沈伯洋今（10）日晚間出席萬華廣照宮餐會時，遇見台北市長蔣萬安，特別遞上辯論承諾書。蔣萬安當場也表示，TVBS在下週一會邀請雙方進行辯論的協調。面對這樣的說法，沈伯洋競總總幹事吳思瑤無法接受痛批，又問A答B，問4答1迴避問題，等了59小時，依舊等不到蔣萬安陣營的聯繫。吳思瑤指出，競選團隊的新聞組同仁有主動聯繫蔣陣營發言人，強調「辯論不應只有一場，希望趕快坐下來談，把場次確認，以利各家媒體規劃安排」。但蔣陣營依舊只想談TVBS一場。晚上，蔣萬安在混亂中說「週一派人」，其實指的也是他唯一答應參加的TVBS的一場。這就是「問4答1」又在雞同鴨講迴避問題。吳思瑤質疑，已有四家媒體提出邀請，包括民視、三立、鏡電視、TVBS。沈伯洋都同意了，為何蔣萬安只選一場？還限定是最後一家9月20日才提出邀請的TVBS？「這不是立法院，這是重要的市長選舉」，辯論會不能丟包媒體權益，更不能丟包市民知的權利。如果預設只參加一場的前提，而且選擇性參加，實在難杜悠悠之口。「萬安才做選擇，伯洋全部都要！」面對吳思瑤的說法，蔣萬安競選辦公室也反擊，沈伯洋到底要不要辯論？如果只是不斷對外放話，卻不願實際參與第一場辯論協商，這不是「王祿仙」，什麼才是「王祿仙」？與其持續隔空喊話，不如先派人坐下來談，讓市民期待的辯論真正往前推進。蔣萬安競辦強調，雙方早已簽署TVBS辯論意向書，主辦單位也已正式邀約三方協商，競辦一再表達全力配合的態度。辯論不是靠喊話就能舉行，尊重主辦單位、依照慣例進行協商，才是真正促成辯論的方式。