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青梅竹馬變情侶！曖昧多年急死粉絲

▲《名偵探柯南》平次為了向和葉告白，曾多次尋找理想的地點與時機，卻總是被案件等突發狀況打斷。（圖／Animate Times）

告白總被打斷！平次、和葉終於迎來關鍵一刻

▲和葉聽見平次對自己的真心話後，兩人終於修成正果。（圖／Animate Times）

漫畫早已告白成功！平次、和葉終於牽手

《名偵探柯南》人氣角色服部平次、遠山和葉的感情線終於迎來重大進展，兩人從青梅竹馬一路走來，長年維持曖昧關係，平次更是多次試圖告白，卻總因各種意外而功敗垂成，讓粉絲看得心急如焚，而最新動畫第1216話《茜色的千秋樂（大樂）》於10月10日播出，平次終於成功向和葉表達心意，兩人正式牽手成為戀人，多年來的感情拉鋸也終於畫下重要句點。服部平次是來自大阪的高中生名偵探，與工藤新一齊名，有「西之名偵探」的稱號；遠山和葉則是他的青梅竹馬，兩人從小相識，平時經常鬥嘴，卻也總是在對方遇到危險時挺身而出。和葉一直對平次抱有好感，平次也逐漸意識到自己對和葉的感情，但個性直率、遇到戀愛卻不太坦率的他，始終沒能順利說出口，兩人因此成為《名偵探柯南》中最令粉絲著急的配對之一。平次的告白之路更可說是一波三折，尤其在劇場版《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》中，平次好不容易鼓起勇氣，打算向和葉告白，卻因大岡紅葉的管家伊織無我設下的干擾而未能讓對方聽見；在動畫中，平次為了告白曾多次尋找理想的地點與時機，卻總是被案件等突發狀況打斷，這段感情也因此拖了多年。然而在《名偵探柯南》動畫最新播出的《茜色的千秋樂（大樂）》中，平次原本打算在大阪浪速 HARUKAS 展望台向和葉告白，卻一度以為和葉沒有出現，失落之下忍不住喃喃自語，表示自己只是想告訴和葉「喜歡她」。沒想到這番真心話被和葉聽見，她當場追問平次「那是真的嗎？」面對終於聽見自己心意的和葉，平次這次沒有再逃避，鼓起勇氣坦率表達愛意，兩人的告白終於成功。這段讓粉絲等待多年的感情線，原作漫畫早已在單行本第106卷、FILE.1133〈茜色的千秋樂〉中揭曉答案，如今動畫也正式呈現這場關鍵名場面，故事最後，平次與和葉害羞地牽起手，正式從青梅竹馬升格為情侶，為兩人長年曖昧的關係寫下新的一頁。《名偵探柯南》最新動畫第1216話〈茜色的千秋樂（大樂）〉於10月10日在日本播出，服部平次與遠山和葉多年來的感情線也迎來關鍵進展，讓不少粉絲急著追看告白名場面。至於台灣觀眾能在哪裡收看，目前可透過巴哈姆特動畫瘋、Hami Video、LINE TV、MyVideo、friDay影音及愛奇藝等正版平台查詢《名偵探柯南》上架狀況，但各平台的更新進度不一，尚無法確認第1216話已在台灣同步上架。