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中華職棒台鋼雄鷹「大王」王柏融今年返台發展第3年，本季達成生涯百轟里程碑，整季繳出7轟、50分打點、打擊率2成53的打擊成績，守備方面則是以單季0失誤寫下生涯新高。王柏融昨（10）日透過個人社群分享今年球季心得，他表示今年最有感的，並非某一支全壘打，而是發現自己快樂很多，「以前每一場都看得很重，今年就想說，當作來球場玩，開開心心來，開開心心回家。」現年33歲的王柏融，2015年中職選秀首輪第4順位被Lamigo桃猿指名，當年9月就升上一軍，成為桃猿超強新秀。一軍僅出賽3場，就出現生涯首支全壘打，對「嘟嘟」潘威倫開轟。2016年王柏融首個完整球季，繳出爆炸性的成績，單季打擊率4成14，更完成單季200安的壯舉，2017年王柏融又繳出4成07的打擊率，連2年當「4割男」。2018年王柏融成績稍微下滑，但仍有3成51、17轟的成績，隔年轉戰日本職棒北海道日本火腿鬥士隊，中職全壘打總數停留在86轟。2023年季末，王柏融宣布返回中職，並與雄鷹簽下3年合約，前2年共敲出10轟，今年開季前累積96支全壘打。今年4月29日，王柏融從富邦悍將左投陳品宏手中擊出陽春砲，達成百轟里程碑。隨著雄鷹今年以全年戰績墊底的成績收尾，王柏融返台第3個球季也結束。本季在一軍出賽100場，敲出87安、7轟，貢獻50分打點，打擊率2成53。守備方面，王柏融本季166次守備機會0失誤，守備率是完美的1，寫下個人在中職生涯最佳的守備率。王柏融昨日在個人社群發文回顧今年賽季，他表示，「如果問我今年最有感的是什麼，老實說不是哪一支全壘打，是我發現自己真的快樂很多。」王柏融坦言，以前每一場都看得很重，「今年就想說，當作來球場玩，開開心心來，開開心心回家。當然也有打得很卡的時候，但就當作過渡期，過了就好。」王柏融說，生涯百轟讓大家久等了，「不過比起那一轟，我更記得那陣子每天都很開心。謝謝大家今年一起陪著，明年見啦！」