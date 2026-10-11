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▲昨日是梅艷芳的冥誕，家屬公開祂骨灰失竊的噩耗。（圖／翻攝自梅艷芳國際歌迷會IG@anitamuifanclub1010）

▲劉家良（如圖）的骨灰也在去年被偷，遺孀翁靜晶拒付贖金。（圖／翻攝自HKMDB）

已故香港天后梅艷芳的骨灰竟然被盜竊！梅艷芳的家屬昨（10）日公開發表聲明，表示梅姐的骨灰本來存放在大嶼山寶蓮禪寺的海會塔，為了低調甚至沒放照片，但今年7月18日歌迷前去祭拜時發現骨灰塔放置處有螺絲鬆動的跡象，這才驚覺梅艷芳的骨灰已經不見了。家屬指出，警方追查3個月至今仍沒消息，他們希望能號召粉絲合力追查，「讓梅姐早日回家」。梅艷芳在2003年12月30日過世，享年40歲，骨灰在家人的安排下被放入海會塔安息，怎料如今卻傳出骨灰不見的消息。對此，梅艷芳家人難過地說：「為了讓梅姐享有安寧的私人空間，當年梅媽低調安排，靈位上並沒有遺照。不幸地，今年（2026年）7月18日，歌迷前往海會塔拜祭時，發現存放梅姐骨灰位置的門牌螺絲鬆脫，未見存放在內的骨灰甕。」歌迷當下立刻通知梅艷芳的家人，家人亦立即報警，但至今仍未有任何進展，他們才決定公開此事，擴大對外求助：「懇請在今年7月18日或之前（特別是2026年1月初至7月中），曾到訪大嶼山海會塔，或寶蓮寺一帶的市民，如曾目擊任何可疑人士，或發現有人手持疑似骨灰甕等器皿，請盡快聯絡我們。」此外，他們也希望在今年7月18日以前，曾開車前往寶蓮禪寺的司機，可以提供行車紀錄器，協助他們交叉比對，讓梅艷芳的骨灰能早日回家。而昨日也是梅艷芳的冥誕，看到這樣的消息讓歌迷難過直呼：「人在做天在看，希望骨灰早日返還」、「小偷真的太可惡了，不能讓梅姐好好安心嗎？」、「求老天保佑，希望盡快尋回」。根據陸媒報導，其實香港名人骨灰被盜的案例不在少數，著名武術指導劉家良的骨灰也曾在去年失竊，家屬事後還收到勒索訊息，被要求給出6000萬港元（約新台幣2.4億元），但他們堅決不妥協，骨灰最終在今年2月被尋回。另一個被盜的則是已故著名電影出品人、向華強的弟弟向華勝的骨灰，後來也跟著劉家良的骨灰一起被警方找到。