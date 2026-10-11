中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄表示，今（11）日東側海面水氣仍多，東半部有局部短暫降雨機率，西半部則維持晴朗穩定，白天高溫炎熱、早晚偏涼，中部高溫上看36度。明、後天（12日至13日）水氣減少，各地大多晴朗穩定，白天仍熱、早晚溫差明顯。第28號中颱「小熊」目前位於日本東南方海面，雖持續朝西北移動，對台灣沒有威脅。
今晨新竹關西17.9度！平地最低溫約20度
氣象專家吳德榮今（11）日在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄表示，昨（10）日各地區最高氣溫約在31度至36度，最高溫是中部（南投草屯鎮）36.4度。
今（11）晨各地晴朗，東側有稀疏低雲，截至上午4時52分，縣市平地最低氣溫前3依序為新竹（關西鎮）17.9度、苗栗（西湖鄉）19.3度、新北（石碇區）19.6度，各地區平地最低氣溫約在20至22度。
今偏熱、早晚涼！中部高溫上看36度
最新（10日20時）歐洲ECMWF模式模擬顯示，今（11）日因東側海面水氣仍多，東半部偶有局部短暫雨的機率；西半部晴朗穩定，白天偏熱、早晚涼。明日、周二（12日、13日）水氣減少，各地晴朗穩定，也是白天熱、早晚涼；花東及午後南部山區偶有局部短暫雨的機率。
今（11）日各地區氣溫如下：
◾北部20度至31度
◾中部21度至36度
◾南部22度至35度
◾東部21度至34度
颱風小熊已達巔峰！對台灣無威脅
最新模式模擬顯示，周三至周六（14日至17日）東側海面水氣略增，東半部有局部短暫雨的機率，偶爾擴大到大台北東側，西半部晴朗穩定；白天北舒適、南偏熱，各地早晚涼。
最新（11日2時）氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，第28號中颱「小熊」在日本東南方海面，強度已達巔峰，向西北進行；持續在大迴轉的路徑上，對台灣無威脅。
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氣象專家吳德榮今（11）日在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄表示，昨（10）日各地區最高氣溫約在31度至36度，最高溫是中部（南投草屯鎮）36.4度。
今（11）晨各地晴朗，東側有稀疏低雲，截至上午4時52分，縣市平地最低氣溫前3依序為新竹（關西鎮）17.9度、苗栗（西湖鄉）19.3度、新北（石碇區）19.6度，各地區平地最低氣溫約在20至22度。
最新（10日20時）歐洲ECMWF模式模擬顯示，今（11）日因東側海面水氣仍多，東半部偶有局部短暫雨的機率；西半部晴朗穩定，白天偏熱、早晚涼。明日、周二（12日、13日）水氣減少，各地晴朗穩定，也是白天熱、早晚涼；花東及午後南部山區偶有局部短暫雨的機率。
今（11）日各地區氣溫如下：
◾北部20度至31度
◾中部21度至36度
◾南部22度至35度
◾東部21度至34度
最新模式模擬顯示，周三至周六（14日至17日）東側海面水氣略增，東半部有局部短暫雨的機率，偶爾擴大到大台北東側，西半部晴朗穩定；白天北舒適、南偏熱，各地早晚涼。
最新（11日2時）氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，第28號中颱「小熊」在日本東南方海面，強度已達巔峰，向西北進行；持續在大迴轉的路徑上，對台灣無威脅。