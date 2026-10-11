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六大銀行財報接力登場 市場緊盯消費與企業獲利

美國CPI週三揭曉 通膨恐牽動升息預期

美債殖利率衝24年高點 專家示警股市恐承壓

美股近期持續走強，標普500指數週二（6日）再創歷史收盤新高，今年以來累計漲幅超過14%。不過，隨著美國大型銀行即將公布第三季財報，加上消費者物價指數（CPI）、零售銷售等重要經濟數據陸續出爐，市場將迎來新一波考驗。投資人關注企業獲利能否支撐美股漲勢，以及通膨是否再度升溫，迫使聯準會（Fed）進一步升息。根據路透社報導，聯準會9月才進行2023年以來首次升息，試圖抑制通膨，但美國公債殖利率持續攀升，已對股市估值構成壓力。即將公布的經濟數據，也將成為市場判斷聯準會10月27日至28日利率決策的重要依據。美國第三季財報季將由大型銀行揭開序幕，摩根大通（JPMorgan Chase）、高盛（Goldman Sachs）、花旗集團（Citigroup）及富國銀行（Wells Fargo）預計週二（13日）公布財報，摩根士丹利（Morgan Stanley）與美國銀行（Bank of America）則於週三（14日）接棒。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）旗下IBES數據，市場預估標普500指數成分企業第三季獲利年增幅將超過30%，延續今年上半年強勁表現。宏利旗下John Hancock Investments共同投資策略長米斯金（Matthew Miskin）表示，今年企業獲利表現相當亮眼，接下來將透過銀行財報，檢視第三季整體經濟與企業營運狀況。不過，銀行股近期表現疲弱，受到美國公債殖利率上升影響，標普500銀行指數過去一個月下跌7.5%。Northwestern Mutual Wealth Management股票投資主管斯塔基（Matt Stucky）指出，市場將特別關注利率及能源成本上升，是否已經影響消費者支出與資本市場活動。米斯金則認為，銀行股近期下跌可能反映市場對金融業潛在問題的擔憂，若下週大型銀行能交出亮眼成績，將有助於緩解投資人疑慮。除了銀行業，嬌生（Johnson & Johnson）、聯合健康集團（UnitedHealth Group）及資產管理巨頭貝萊德（BlackRock）也將陸續公布財報。相較於企業財報，週三公布的9月CPI數據，可能更直接影響市場對聯準會利率政策的預期。根據路透社調查，市場預估9月CPI年增率為3.7%，排除波動較大的食品與能源價格後，核心CPI年增率則預估為2.5%，仍高於聯準會2%的長期通膨目標。Glenmede投資策略副總裁雷諾茲（Michael Reynolds）指出，服務業通膨持續居高不下，是目前最值得關注的風險之一。他表示，市場需要看到核心服務業通膨出現明顯改善，才能更有信心認為聯準會不必採取過於激進的升息措施。除了CPI，下週公布的生產者物價指數（PPI）及零售銷售數據，也將進一步揭示美國經濟活動與物價壓力。目前交易員已降低對聯準會10月底再次升息的預期，但若數據顯示經濟仍然過熱、通膨重新加速，市場可能重新提高升息押注。聯準會重新啟動升息，也推升美國公債殖利率。指標性的10年期美債殖利率上週五尾盤約為5.24%，近期更一度觸及24年來高點。公債殖利率上升，不僅提高企業融資成本，也讓債券相較股票更具吸引力，進一步壓縮股市估值。過去市場普遍將10年期美債殖利率突破5%視為股市可能面臨壓力的重要門檻，但即使殖利率持續攀升，美股至今仍未出現明顯的大幅修正。不過，雷諾茲警告，股市不可能永遠忽視高利率帶來的壓力，「到了某個時間點，主要股價指數終究會對高利率認輸」。斯塔基也指出，如果接下來有更多證據顯示通膨重新加速，而且必須仰賴聯準會展開完整升息循環才能壓制物價，美股將可能面臨更沉重的賣壓。因此，下週大型銀行財報與通膨數據的表現，將成為判斷美股能否延續創高行情，以及聯準會是否需要進一步緊縮貨幣政策的關鍵指標。