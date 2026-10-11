我是廣告 請繼續往下閱讀

▲趙露思與彭冠英主演的《戀人》當時已經快要拍完，甚至就連劇照都已釋出。（圖／翻攝自微博＠優酷）

▲彭冠英（如圖）在趙露思停工後，也進到下一個劇組拍戲，沒檔期再拍《戀人》。（圖／翻攝自微博＠彭冠英）

中國女星趙露思因罹患失語症、憂鬱症，在去年1月宣布暫時停工，當時她正在拍攝的正是陸劇《戀人》，該劇和彭冠英聯手主演，但卻傳出「陰陽劇本」的爭議，多達70%台詞都要趙露思配合劇情大綱臨時發揮，讓趙露思身心俱疲。而《戀人》原先預計要拍24集，現在傳出被濃縮成14集，將在今晚8點空降播出。昨（10）日微博上傳出《戀人》空降播出的消息，一名網友指出，《戀人》將在0宣傳的情況下，於今晚8點在優酷一口氣播出14集，此事引發熱議。民眾看了紛紛留言討論：「這就是趙露思生病沒有拍完的戲」、「居然被刪到14集，還有播的必要嗎」、「劇情會不會不連貫呀？蠻好奇劇組要怎麼剪」、「趙露思不是沒補拍嗎？居然還能播？」、「網傳消息而已，明晚優酷見真章」。據悉，《戀人》改編自網路小說《流魚無恙》，趙露思飾演女主角「阮妤」，是家境清寒的打工人，彭冠英則飾演男主角「滕翊」，出身豪門世家，兩人因身分差距想愛卻不敢愛，直到8年後重逢，又因誤解而分開。最終在2年後再度相遇，有情人終成眷屬。去年1月趙露思停工時，中國狗仔劉大錘就爆料，該劇存在「陰陽劇本」的問題，就是主演手上拿到的劇本跟實際拍攝的有差距，劇情邊拍邊改，今天拍攝的戲很可能是2天前才臨時趕工出來的。這也導致有許多台詞空白，需要演員自己臨場發揮，趙露思只能揣摩角色會說什麼話，自己編台詞，讓她身心壓力極大。趙露思1月停工後，原先一度傳出3月要重新補拍，但後來又沒下文。粉絲間流傳的說法是趙露思對劇本感到極為不滿，若導演和製作人不出面講清楚，她不願補拍。但劉大錘說，導演鄧科和製作人其實是夫妻，所以站在同一陣線，不理會趙露思的要求，趙露思才決定不拍了。當時就有一派人支持將劇情濃縮剪輯後播出，只是大家沒料到會一口氣砍了10集，如今觀眾也都相當好奇，今晚8點究竟等不等得到《戀人》上線。