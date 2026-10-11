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神撞臉閃身步教授「竹東候選人爆紅」！本人笑回：被發現了

▲新竹縣竹東鎮鎮民代表候選人蕭仲明近期爆紅，被指外型神似閃身步教授趙鐵春。（圖／蕭仲明臉書）

候選人蕭仲明在留言貼出手持國慶賀詞的照片，幽默回應「我本來想低調的，想不到還是被人發現了。」

「閃身步」是什麼？連李多慧都跳：骨科示警恐傷韌帶

▲一段八年前由北京舞蹈學院教授趙鐵春錄製的安徽花鼓燈舞蹈「閃身步」教學影片，突然在中國抖音與台灣Threads社群上走紅。（圖／翻攝自抖音）

「閃身步」近期在全台引發模仿風潮，連帶讓北京舞蹈學院教授趙鐵春8年前拍攝的安徽花鼓燈舞蹈教學影片爆紅，但最近有民眾發現，表示，讓一票網友全笑翻。近期閃身步在全台掀起一波模仿熱潮，源自於北京舞蹈學院教授趙鐵春過去拍攝的一系列安徽花鼓燈舞蹈教學影片，不過近日有網友在Threads發文，貼出一名新竹縣竹東鎮鎮民代表候選人蕭仲明宣傳看板照片，發現其長相與趙鐵春教授極度相似，忍不住笑說「竹東候選人…好像閃身步」。只見照片中，兩人不論是髮型、臉型，甚至是五官都十分相似，撞臉畫面曝光後瞬間引發討論，至今已累積155萬次觀看，9.4萬人按讚，吸引一票網友們認同直呼「這不是好像，是超像，根本就是本人吧」、「不能說一模一樣，只能說複製貼上」、「99%一樣吧」。值得一提的是，該篇貼文甚至釣出當事人留言，瞬間逗樂所有網友。「閃身步」是近期在社群平台爆紅的瞬移舞步，在中國、台灣帶動模仿風潮，其是源自北京舞蹈學院教授趙鐵春於2018年錄製的安徽花鼓燈教學影片，影片中趙鐵春教授示範安徽花鼓燈的基礎動作，舞者透過腰腹核心肌群的強大控制力，做出快速傾斜、轉身與側向移步，產生類似「瞬間移動」的視覺效果。「閃身步」翻紅後，就連名人如啦啦隊員李多慧等都爭相模仿，伴隨閃身步一起爆紅的還有「浪子踢球」與「狗熊哆嗦毛」等舞步，但東元醫院骨科醫師張耀元提醒，一般民眾缺乏專業舞者的核心與肌力訓練，如果動作控制不足，膝關節及腳踝可能承受較大負擔，甚至可能傷及前十字韌帶，提醒民眾勿盲目跟風。