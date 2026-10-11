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川普要求停止攻擊煉油廠 美方傳威脅切斷情報

美俄達成柴油協議 澤倫斯基怒批俄軍轟炸平民

烏克蘭拒停炸俄能源設施 和平談判再陷僵局

美國總統川普10日公開要求烏克蘭停止攻擊俄羅斯煉油廠，認為相關行動推高全球燃料價格，甚至直言烏克蘭應該換掉總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），找一位願意達成和平協議的新領導人。就在前一天，川普才宣布與俄羅斯達成柴油供應協議，放寬對俄能源制裁，引發烏方強烈不滿。外媒更披露，美方在最新一輪談判中警告，若基輔持續攻擊俄國煉油設施，可能停止提供情報支援。綜合路透社、《金融時報》等外媒報導，川普10日在白宮接受媒體訪問時表示，澤倫斯基過去已有多次達成協議的機會，卻始終未能促成和平。「我建議他們換一位能夠達成協議的領導人，因為他本來有很多機會可以談成，但不知道為什麼，他就是不願意。」川普說，「我認為烏克蘭是時候換一位新總統了。」川普同時批評烏克蘭持續以長程無人機攻擊俄羅斯能源設施，認為這些行動擾亂全球柴油供應，進一步推高燃料價格。他透露，自己曾向澤倫斯基明確表示：「你想怎麼做都行，但不要攻擊煉油廠。還有很多其他目標可以打，就是不要打煉油廠。」不過，烏軍仍持續發動攻擊，讓川普相當不滿。他警告：「他最好給我住手。」《金融時報》引述知情人士報導，烏克蘭代表團9日在美國邁阿密與川普政府代表會談近8小時，原本希望協調結束俄烏戰爭的共同方案，卻遭美方施壓停止攻擊俄羅斯煉油廠。據悉，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）及庫許納（Jared Kushner）警告，若烏克蘭拒絕配合，美國可能停止與基輔共享重要情報。烏克蘭則認為，打擊俄羅斯煉油設施有助於削減莫斯科的能源收入，削弱其持續發動戰爭的能力。川普9日宣布與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）達成柴油供應協議，放寬約一年前實施的俄羅斯柴油出口制裁，希望藉此增加市場供應，緩解居高不下的能源價格。由於美國與伊朗的衝突推升燃料成本，能源價格已成為川普所屬共和黨在11月期中選舉前面臨的政治壓力。俄羅斯政府10日也宣布，立即部分解除柴油出口禁令。不過這項決定引發澤倫斯基強烈反彈。他指出，俄羅斯非但沒有因美國放寬制裁而展現和平意願，反而持續攻擊烏克蘭平民。澤倫斯基批評，「今天，俄羅斯用5枚滑翔炸彈轟炸札波羅熱的住宅大樓，來感謝美國解除柴油出口制裁。」俄軍10日空襲烏克蘭南部城市札波羅熱（Zaporizhzhia），造成至少20人死亡，包括3名兒童，其中一名6歲女童在住宅大樓遭炸毀時喪命。這也是烏克蘭本週第3起造成重大傷亡的俄軍攻擊。此前，俄軍在8日及9日發動的空襲，已造成近80名平民死亡。儘管美方施壓，烏克蘭官員仍強調，不會停止對俄羅斯煉油廠的軍事行動，並表示將繼續摧毀相關設施。俄羅斯當局隨後也通報，烏軍攻擊了頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的一處石油轉運設施。據報導，烏克蘭談判代表團已決定縮短訪美行程，取消原定10日舉行的第2輪會談，並啟程返回烏克蘭。另一方面，普丁9日與川普通話後表示，受到烏克蘭無人機攻擊莫斯科等因素影響，俄烏短期內恐難立即恢復和平談判。俄羅斯官媒塔斯社則引述消息人士指出，魏科夫與庫許納可能在未來兩週內訪問莫斯科，持續推動相關協商。