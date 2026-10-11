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金州勇士在2026-27賽季開打前夕，正式完成一筆著眼未來的重磅續約。球團與陣中23歲的先發得分後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）達成協議，雙方將簽下一份為期5年、總值1.1億美元的全額保障新秀延長合約，確保這位新生代好手長期留守灣區。根據《ESPN》名記查拉尼亞（Shams Charania）報導，波傑姆斯基的經紀人杜菲（Bill Duffy）證實了這項簽約消息，勇士球團隨後也確認完成續約。這份總值1.1億美元的新秀延長合約為全額保障，內容包含第5年（2031-32賽季）的雙方選項以及交易補償條款（Trade Kicker）。波傑姆斯基將在今年履行完新秀合約的最後一年，新合約將於下個賽季正式生效。波傑姆斯基是在2023年選秀會上，由剛升任勇士總管的鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）於首輪第19順位挑中。菜鳥球季他便展現成熟球風，出賽74場繳出9.2分、5.8籃板與3.7助攻；二年級球季數據進一步提升至11.7分、5.1籃板與3.4助攻。在剛結束的2025-26賽季中，波傑姆斯基更打滿全季82場例行賽（其中41場先發），在45.5%的投籃命中率與37.1%的三分命中率下，繳出生涯最佳的場均13.8分、5.1籃板與3.7助攻，已站穩勇士後場核心陣容。勇士近期除了確保柯瑞（Stephen Curry）簽下2年1.16億美元的延長合約、老將格林（Draymond Green）持續坐鎮之外，如何完成世代交替成為球團的首要課題。波傑姆斯基具備出色的外線投射、拚搶籃板意識與戰術理解力，成為連接老將與年輕球員之間的關鍵橋樑。隨著這筆長約敲定，勇士展現出以自家培養新星為骨幹建隊的強烈決心。勇士將於10月21日迎來新賽季例行賽開幕戰，屆時將作客洛杉磯出戰湖人，波傑姆斯基的續約也為球隊新賽季的爭冠之路注入一劑強心針。