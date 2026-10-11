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金州勇士在確保當家球星柯瑞（Stephen Curry）簽下2年1.16億美元的延長合約後，隨即將目光轉向未來，以5年1.1億美元的延長合約綁定陣中潛力後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）。對此，勇士總教練科爾（Steve Kerr）給予極高評價，直言這筆簽約對球隊與球員雙方而言是完美的「雙贏」局面。科爾在受訪時喜悅地表示：「我為他跟他的家人感到無比開心，同時也為我們球隊感到高興。一切都水到渠成，這毫無疑問是雙贏。我們認為波傑姆斯基是非常出色的年輕球員，更是我們未來藍圖中的重要拼圖。」科爾進一步指出，這筆合約不僅讓波傑姆斯基在財務上獲得實質保障，在賽季開打前塵埃落定也讓人鬆了一口氣。「他現在可以如釋重負，帶著專注力迎接新賽季，將心思全放在籃球上。他絕對應該為自己一路走來所付出的努力、以及如今為自己爭取到的位置感到非常自豪。」順利收下大約後，波傑姆斯基迅速在Instagram限時動態轉發續約消息，並簡短有力地寫下「上帝的安排」來慶祝。自2023年以首輪第19順位被勇士選中以來，他已成功在輪替陣容中站穩腳步。上個賽季，他全勤出賽82場例行賽，場均上陣28.5分鐘，能穩定貢獻13.8分，且45.5%的投籃命中率也創下生涯完整賽季的最佳表現。外界對勇士新賽季在西區的競爭力仍抱持觀望態度。可以確定的是，若勇士期望在季後賽大展身手，球隊將極度仰賴波傑姆斯基不僅維持現有產能，更要持續進化，發展成為聯盟中頂尖的進攻威脅。