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金州勇士在延長合約截止日前，與陣中23歲雙能衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）達成一份5年1.1億美元的延長合約協議。然而，這筆破億大約卻在網路上引發兩極評價，有球迷為當家球星柯瑞（Stephen Curry）抱不平，直言他日前的降薪決定最終是為了小老弟而犧牲，勇士實質補強引援卻將近於零，不滿地狂酸：「柯瑞降薪就是為了這個？」根據ESPN名記查拉尼亞（Shams Charania）報導，波傑姆斯基的新合約為全額保障，並附帶2031-32賽季的雙方選項以及交易補償條款。勇士球團期望透過這份長約將他視為未來的建隊基石，並為明年夏天的薪資空間保留彈性。波傑姆斯基上個賽季打滿82場例行賽，場均得分提升至生涯新高的13.8分，且製造進攻犯規的能力高居聯盟前三。不過，這筆高昂的合約在社群網路上引爆熱烈討論。部分支持者認為，在現今的市場行情下這算是一筆公道的合約，並看好波傑姆斯基的潛力與發展；但大批反對球迷紛紛湧入開酸。有網友直言「感覺溢價了」、「老天，勇士的奪冠窗口徹底關上了」、「勇士根本是隨便把錢砸給任何人，真慘」，甚至有人拿籃網後衛來比較：「湯瑪斯（Cam Thomas）絕對比他強」。其中最引發共鳴的留言，莫過於對柯瑞犧牲薪資的質疑：「柯瑞降薪就是為了這個？」勇士高層日前才對柯瑞在新合約中主動降薪約2000萬美元表達高度感激，認為這將有助於球隊未來的引援操作。如今砸重金續約波傑姆斯基，究竟會對團隊薪資造成什麼影響？根據ESPN薪資專家馬克斯（Bobby Marks）的分析，即便給出這份1.1億美元的合約，勇士在明年休賽季依然能騰出約5500萬至6000萬美元的巨大薪資空間。這筆可觀的薪資彈性，將讓勇士有本錢在明年的自由市場中大展身手。明年潛在的自由球員名單星光熠熠，可能投入市場的頂級球星包含戴維斯（Anthony Davis）、阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）、約基奇（Nikola Jokic）、唐斯（Karl-Anthony Towns）、喬治（Paul George）、杜蘭特（Kevin Durant）、拉文（Zach Lavine）、英格拉罕（Brandon Ingram）、戈貝爾（Rudy Gobert）、厄文（Kyrie Irving）、格林（Jalen Green）與小波特（Michael Porter Jr.）等人。