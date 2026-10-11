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儘管「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今夏婉拒加盟金州勇士隊、選擇轉戰費城76人隊，但勇士球星格林（Draymond Green）還是護航好友的心還是不變。針對近期媒體頻繁報導詹姆斯每天搭乘直升機往返紐約與費城通勤練球與比賽，格林日前在自己的Podcast節目中大肆槓上媒體，要求外界與媒體停止無聊的偷拍與關注：「讓那個人安靜搭飛機吧。」詹姆斯今夏加盟76人後，便傳出他選擇居住在紐約，並利用直升機往返紐約、紐澤西與費城參加訓練和賽事。隨著季前賽開打，媒體與狗仔對詹姆斯交通方式的跟拍與報導層出不窮，甚至紀錄他每一次的降落與起飛。對此，格林在《The Draymond Green Show》節目中開砲力挺好友：「讓那個人安靜搭飛機吧。你們每次都在拍他起飛、降落、進出這個城市，到底有完沒完？讓他安靜飛吧。讓那兄弟好好去上班、好好回家。現在是沒新聞可以跑了嗎？所有人都在拿他的交通工具做文章。讓那個人平平靜靜地想來就來、想走就走，大家真的多管閒事。」格林也坦言，詹姆斯作為聯盟頂級巨星，歷史地位擺在那裡，自然會受到這種程度的媒體檢視，但他認為這種過度的個人隱私關注實屬不必要。詹姆斯選擇「通勤」而非居住在費城，雖然在76人球迷之間引發了部分爭議與不滿，但只要他在球場上維持頂級發揮，這類非賽場上的質疑聲浪預計將逐漸平息。另一方面，勇士隊近期在季前訓練營也面臨大危機。除了隊上長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）傳出健康疑慮外，格林也被捕捉到以身材走樣的狀態報到訓練營，遭到不少球迷批評。勇士在幾乎維持上季37勝原班人馬的情況下，新賽季前景備受考驗，球隊預計將於台灣時間10月22日在例行賽開幕戰作客洛杉磯湖人隊。