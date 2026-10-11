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接觸者檢測全陰性 WHO：未發現持續傳播證據

數千次檢測仍查不出死因 專家質疑資訊透明度

肺鼠疫可人傳人 但目前沒有證據顯示研究員感染

俄羅斯西伯利亞一處鼠疫研究中心日前傳出28歲女研究員因不明原因肺炎死亡，一度引發外界擔憂可能爆發肺鼠疫疫情。世界衛生組織（WHO）10日公布最新調查進展，指出死者及接觸者的高風險病原體檢測均呈陰性，目前沒有鼠疫病例通報，也未發現疫情持續傳播的跡象。不過，這名研究員究竟感染何種病原體，至今仍無法確認。綜合路透社、《紐約時報》報導，28歲研究員希皮洛娃（Darya Shipilova）任職於俄羅斯伊爾庫茨克（Irkutsk）的鼠疫防治研究機構，10月2日因肺炎死亡。由於她生前在處理高風險病原體的研究機構工作，事件曝光後引發外界對實驗室感染及肺鼠疫傳播的疑慮，當局一度隔離約200人。WHO在最新聲明中表示，根據俄羅斯公共衛生監管機關提供的資料，希皮洛娃及其接觸者接受高威脅病原體檢測後，結果均為陰性。目前所有已知接觸者均未出現相關症狀，也沒有發現與此事件有關的其他嚴重肺炎病例。WHO指出：「根據目前提供的資訊，尚未發現與這起事件相關的持續傳播證據。」不過，WHO也強調，這起事件仍存在一項關鍵不確定因素，就是希皮洛娃的死亡原因尚未獲得確診。俄羅斯當局表示，已於8日完成所有接觸者的健康檢查，並依照既定程序向WHO提供完整資訊。俄方也指出，希皮洛娃生前已接種適當疫苗，遺體檢測未發現與其研究工作相關的危險病原體，包括鼠疫桿菌。儘管俄羅斯當局宣稱已對相關人員及死者遺體進行大量檢測，仍未正式公布造成希皮洛娃肺炎的確切病原體。《紐約時報》指出，俄方已進行數千次檢測，但死因仍不明，讓部分公共衛生專家質疑當局是否充分公開調查資訊。曾在美國拜登政府擔任白宮公共衛生官員的潘賈比（Raj Panjabi）表示，以現代醫學檢測技術，俄羅斯理應能在數天內完成基本的基因定序。他認為，當局可能已掌握部分檢測結果卻尚未公開，令人擔憂。此外，希皮洛娃發病前幾天的行蹤、當時在實驗室進行的研究，以及最初出現症狀的時間與病情惡化過程，至今仍有許多細節尚待釐清。鼠疫在西伯利亞及全球部分地區屬於地方性流行疾病，歷史上曾引發造成大量人口死亡的「黑死病」。鼠疫主要分為腺鼠疫、敗血性鼠疫及肺鼠疫，其中肺鼠疫最為危險，可能透過感染者的呼吸道飛沫在人與人之間傳播，若未及時治療，可能迅速引發致命肺炎。不過，鼠疫若能及早診斷，通常可透過抗生素治療。WHO指出，自COVID-19疫情以來，全球衛生機構對於原因不明的致命肺炎病例更加警覺，但單一肺炎病例無法確認病原體的情況並不罕見。目前俄羅斯並未通報任何與希皮洛娃死亡事件相關的鼠疫確診病例，WHO也未發現持續傳播的證據，因此尚無資料顯示當地正爆發鼠疫疫情。但在死者確切病因獲得確認之前，這起發生於高風險病原體研究機構的死亡事件，仍有待進一步調查。