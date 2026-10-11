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根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，金州勇士隊已與23歲年輕後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）達成一份為期5年、總價值1.1億美元（約新台幣35.15億元）的提前續約合約，合約最後一年（2031-32 賽季）包含雙方球員選項。儘管有許多球迷不太滿意，美媒《Sports Illustrated》仍對此操作給予高度評價，甚至妙喻：「是一支漂亮的『三壘安打』」，評分高達「A-」。根據薪資專家史密斯（Keith Smith）推估，波傑姆斯基新合約的首年（2027-28賽季）薪資約為1890萬美元，隨後幾年依序遞增。雖然部分球迷質疑波傑姆斯基缺乏頂級單打得分能力，但從進階數據來看，他目前的場上影響力已完全符合年薪2200萬美元的身價。在本季NBA中，年薪超過1890萬美元的球員中，波傑姆斯基在上賽季場均能繳出13.8分，雖然得分略低於同薪資級距的球員，但在例行賽最後22場比賽中，波傑姆斯基在柯瑞（Stephen Curry）缺陣期間扛下重任，場均狂飆18.1分、5.2籃板、3.6助攻且三分命中率高達39.7%。此外，他也擁有頂尖的籃板能力與優秀的無球防守意識，能兼任2號及3號位，是目前勇士陣中不可或缺的全能基石。外界原本擔憂提前續約會壓縮勇士在2027年自由市場的薪資彈性。然而美媒《Sports Illustrated》分析指出，波傑姆斯基原本在2027-28賽季就佔有約1700萬美元的預留薪資，如今以年薪僅多出190萬美元的價格將他綁定，不僅影響微乎其微，更為球團帶來極高的戰略價值。若明年休賽季勇士選擇讓巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）等老將走人，球隊屆時仍能清出約5000萬美元的龐大薪資空間，足以在自由市場補進多名優質即戰力，維持競爭力。美媒進一步分析指出，對現年23歲的波傑姆斯基來說，這份5年長約將完美涵蓋他職業生涯最黃金的巔峰期（23歲至28歲）。勇士隊若等到明年夏天讓他成為受限制自由球員（RFA），屆時身價恐怕會被其他球隊喊得更高。「以首年1600萬至1700萬美元簽下他是全壘打，而以不到1900萬美元起薪敲定，絕對是一支漂亮的『三壘安打』。」美媒認為，這項簽約兼具保障與性價比，隨著薪資上限逐年提高，該合約未來僅佔團隊薪資的12%左右，將成為勇士隊最具價值的合約之一。