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經過中秋經驗 國慶更嚴格管制

今（11）日為國慶日連續假期收假日，交通部高速公路局預判，今日上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭至坪林路段，建議國5北向用路人儘量於上午9時前出發，節省寶貴時間；至於西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發。目前全國道路路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為8.5百萬車公里，今日相關疏導措施，包括12時至21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13時至18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。高公局預判，今日重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。昨（10）日全日交通量為 100.7百萬車公里，為年平均平日1.1倍，國5交通量為2.9百萬車公里，為年平均平日1.1倍，昨日路況除國5北向頭城至坪林路段於22時逐漸紓解外，其餘路段於19時後大致順暢。預估今日交通量為110百萬車公里。經檢討中秋節及教師節連假疏運成果，國慶日連假精進時間與空間分流移峰填谷、精進事故處理時間、控制車流並適時擴增道路容量、大眾運輸分流，國道提前啟動匝儀並視狀況實施更嚴格的管制。高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，保持足夠行車安全間距，隨時注意前方動態，勿過度倚賴輔助駕駛系統，以確保行車安全。